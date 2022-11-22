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DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!

Temmuz ayında sinyalleri verilmişti detaylar nihayet ortaya çıktı. Peki sırada ne var?
19:21
22 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Curve (CRV) yatırımcılarının yüzü gülüyor. Çünkü bir spekülatörü alt ettiler ve merakla beklenen projenin detayları ortaya çıktı. Öğlen bir balinanın CRV fiyatını düşürerek bundan kazanç elde etmeye çalıştığından bahsetmiştik. Şimdilik balina alt edilmiş gibi görünüyor. Fiyat 0,4 dolar seviyesinden yaklaşık %30 arttı. Fakat müjde bununla sınırlı değil.

Curve (CRV) Token

Merkezi olmayan borsa Curve Finance’ın geliştiricileri yakında piyasaya sürülecek olan crvUSD adlı merkezi olmayan stablecoin için kod detaylarını ve whitepaper’ı yayınladılar. Curve’den resmi bir duyuru hala beklemede olsa da projenin resmi GitHub hesabında yayınlanan depo, projenin ABD dolarına sabitlenmiş kripto destekli stablecoin üzerinde çalışmayı bitirmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Projenin kurucusu olan Michael Egorov tarafından kaleme alınan whitepaper’a göre crvUSD, MakerDAO’nun DAI adlı stablecoinine benzer bir çalışma mekanizmasına sahip olacak. Üstelik aşırı teminatlandırmayla riskler de azaltılmış olacak. Birçok Uzman DeFi alanındaki DAI gibi stablecoinlerin doğru mekanizmalara sahip olduğunu söylüyor ve bunları daha güvenilir kabul ediyor.

crvUSD Nedir?

Curve Finance tarafından başlatılacağı duyurulan ve bugünlerde son aşamasına gelinen merkezi olmayan stablecoindir. Whitepaper’da kullanıcıların, teminatlandırılmış borç pozisyonu (CDP) adı verilen bir mekanizma ile fazla teminat yatırarak stablecoin basabileceği de yazıyor. Stablecoin ayrıca potansiyel teminatlandırma risklerini daha iyi yönetmek için yatırılan teminatı sürekli olarak tasfiye etmek ve satmak için çalışacak olan Lending-Liquidating AMM (LLAMMA) adlı yeni bir algoritmayla da desteklenecektir.

İlk olarak Curve Finance kurucusu Michael Egorov tarafından temmuz ayında duyurulan bu projeyle CRV Token fiyatının da artması bekleniyor. Özellikle Curve kullanımının artacak olması CRV talebini de artırabilir. CRV Token yazı hazırlandığı sırada 0,607 dolardan alıcı buluyor. Bugün 0,4 dolara kadar düşen fiyat dip seviyeden tam %50 arttı. İşlem hacmi ise 621 milyon dolara ulaştı ve son 24 saatte %1000 artış gösterdi. Yatırımcılar CRV Tokene oldukça yoğun ilgi gösteriyor. AAVE üzerinden borç alarak fiyatı manipüle eden balinanın canı bugün fazlasıyla yandı. Şimdi balina ucuz sattığı CRV Tokenleri daha pahalından satın alarak teminatını tasfiye olmadan kurtarmak zorunda.

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