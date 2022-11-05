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  •   Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!

Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!

Dogecoin kripto piyasasını kasıp kavururken ihtişamlı günlerini arayan bazı altcoin'ler de ona rakip olmak adına sağlam adımlar atıyor olabilir.
17:32
5 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

DOGE, altcoin piyasasına geçtiğimiz hafta uzun bir süre hakim oldu ancak LUNC gibi diğer altcoin’ler, arkasındaki güçlü topluluk nedeniyle şimdi yükseliş için bir koşu veriyormuş gibi görünüyor. Her iki kripto varlık da piyasadaki kripto milyonerlerinden kendi paylarına düşeni şimdiye kadar aldılar. Her ikisi de kripto piyasası tarafından sert bir şekilde etkilendi. LUNA Classic’in (LUNC) çöküşü aslında ayı piyasasını tetikledi, ancak yatırımcılar piyasada kazanç elde etmek için her iki kripto varlığa da bakmaya devam ediyor.

Dogecoin (DOGE) Hala Lider

Kripto kışında, DOGE değerinin iyi bir kısmını elinde tutmayı başaramadı ancak buna rağmen piyasa değerine göre en büyük kripto para birimlerinden biri olarak konumunu korudu. Meme coin aynı zamanda milyarder Mark Cuban ve Elon Musk gibi önemli kişilerin de desteğine sahip.

Dogecoin’in Tesla ve The Boring Company’nin yanı sıra Dallas Mavericks gibi birçok platforma entegrasyonu da ona çok ihtiyaç duyulan gerçek dünya faydasını sağlamış durumda. Bu da harcayabilecekleri bir kripto varlık isteyen yatırımcıların her zaman radarında olmasını sağlıyor.

İyi bir yatırım seçeneği olması söz konusu olduğunda, şu anda kârda olan DOGE sahiplerinin sayısı, meme coin’in sağlam bir seçim olmaya devam ettiğini gösteriyor. IntoTheBlock’un verileri tüm yatırımcıların %62’sinin kârda olduğunu gösteriyor ki bu oran Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu’dan (SHIB) çok daha yüksek.

Dogecoin de balina işlemleri geçen hafta arttığı için yükseliş eğilimini sürdürüyor. Balinalar ay başında bakiyelerine 70 milyon dolar değerinde token ekleyerek piyasaya sürülen yeni arzı dengeledi ve bu da fiyat hareketine yansıdı.

LUNA Classic (LUNC) Kötü Bir Fikir Mi?

Çöküş fiyaskosu sona erdikten sonra, piyasa LUNC’u o zamandan beri benzer şekilde faaliyet gösteren meme coin’lerin saflarına kabul etti. Token’da kaybedilen milyarlarca dolara rağmen, yatırımcılar altcoin’den vazgeçmeyi reddetti ve bunun iyi bir nedeni var.

LUNC gibi coinlerin, kısa sürede büyük kazançlar peşinde koşan yatırımcılar için iyi olduğu kanıtlanmış durumda. Yüksek arzı ve düşük fiyatı, onu fiyattaki büyük dalgalanmalara duyarlı hale getirmekte. Bu dalgalanma, bir yatırımcının hangi pozisyonda olduğuna ve fiyatın ne yönde değiştiğine bağlı olarak genellikle bir nimet veya lanet olabilir.

LUNC topluluğu da token arzını azaltmaya yönelik adımlar atmakta. İşlem yakma vergisinden, Binance tarafından ücret yakmaya kadar, topluluk birkaç ay içinde 30 milyardan fazla token’ı dolaşımdan kaldırmayı başardı. LUNC’un piyasa değeri de 1,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da zaman içinde kripto varlığın büyümesi için yer açıyor. Ancak bu büyüme, geliştiricilerin neler yapabileceğine ve topluluğun desteğine bağlı.

Bir ayı piyasasının bu gibi kripto para birimleri için kolay olmadığı bilinmekte ve boğa piyasaları sırasında bile yatırımcılar bu varlıklarda önemli miktarlarda para kaybedebilir. LUNC’un fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %99,99’dan fazla düşerken, DOGE tüm zamanların en yüksek seviyesinden %83,87 düşmüştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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