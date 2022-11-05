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  •   Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!

Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!

Meta, Facebook ve Instagram aracılığıyla etkinlik alanını genişletme çalışmalarına devam ediyor. Solana ise bu konuda bir tweet paylaştı.
16:35
5 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana resmi Twitter hesabından atılan son tweet yatırımcılarını heyecanlandıracakmış gibi görünüyor. Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde NFT alanında büyük adımlar attığından bahsettiğimiz Meta ile Solana arasında bir iş birliği yapıldığı duyuruldu!

Solana İçin Dönüm Noktası

NFT dünyası denilince akla çok uzun süre Ethereum ve buna bağlı koleksiyonlar geldi. Çok uzun süre piyasa bu hakimiyet altında kaldıktan sonra Ethereum katili olarak bilinen Solana ağı üzerinde çok büyük adımlar atıldı. NFT piyasasını Ethereum’un tek elinden kurtarmak amacıyla harekete geçen Solana ve projeleri hızlı bir tırmanışla birlikte tüm NFT piyasasında hacimsel bakımdan ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Dönüp baktığımızda Okeybears, DeGods gibi projeler bazı günlerde Ethereum projelerini geride bırakmayı bile başardı. Son olarak Y00ts projesi düşen NFT market hacmine rağmen Solana ağında adından fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştı.

Bugün Solana resmi Twitter hesabından atılan bir tweet ile birlikte tüm NFT sahiplerini heyecanlandırabilecek bir gelişme yaşanmış gibi görünüyor. Yapılan paylaşıma göre Solana NFT’leri Instagram ve Facebook’ta kullanıma açıldı.

Haber Bununla Sınırlı Değil

Yapılan paylaşımın ardından detaylar gelmeye devam etti. Edinilen son bilgilere göre Solana ve Meta arasında gerçekleştirilen bu anlaşmanın insanları çekmek adına bir ödül sistemini de beraberinde getirdiği ortaya çıktı.

Kullanıcıların belirli görevleri yerine getirerek bir çekilişe katılabileceğini belirten Solana, çekiliş sonrasında 1:1 oranında benzersiz bir NFT’ye sahip olunabileceğini tüm takipçileriyle paylaştı. Tüm bunları yapabilmek için Solana ağını destekleyen bir Phantom cüzdanına, bir Instagram veya Facebook hesabına sahip olmanız gerekeceğini belirtmekte fayda var. Tüm bunlar sonrasında site üzerinden çekilişe katılarak şansınızı deneyebilirsiniz.

Geçen yıla göre çok büyük düşüş içerisinde bulunan NFT piyasası düşünüldüğünde atılan bu tarz adımların gelecek açısından ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulabilir. Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook’u bu gelişmelere entegre etmeye çalışıyor oluşunun bile geleceğe tüm yatırımcıların daha pozitif bakmasını sağlayabilir. Yaşanan bu gelişmenin aynı zamanda Solana ağı için nasıl faydaları olacağını da zaman içerisinde göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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