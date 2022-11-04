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Piyasadaki belirsizliğe rağmen, kripto para birimindeki gelişmeler artmaya devam ediyor. Bu kez Instagram, içerik oluşturucularının platformda büyümelerine ve para kazanmalarına yardımcı olacak yeni heyecan verici özelliklerin duyurulmasıyla kripto para birimi spektrumunda bir spekülasyon yaratıyor.

Dünya çapında en değerli yedinci medya markası olan Instagram, geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlediği son Creator Week 2022 etkinliğinde, topluluğuna NFT’ler yaratmalarını, sergilemelerini ve satmalarını sağlamak için platformu araç setleriyle kolaylaştıracağını duyurdu.

Bu hamle, yetenekli içerik oluşturucuların uygulamalarından para kazanmalarını sağlamak için TikTok ve diğerleri gibi diğer sosyal uygulamalarla rekabet etme politikalarını takip ediyor. Meta ayrıca Instagram’ın aboneliklerini artırmayı ve Facebook’taki profiller için “profesyonel mod” eklemeyi planlıyor.

Instagram En Yeni NFT Pazaryeri Olacak

Meta’nın duyurusuna göre, Instagram’daki kullanıcılar yakında favori içerik oluşturucularının doğrudan uygulama içindeki Non Fungible Token’larınını (NFT’ler) satın alarak destekleyebilecekler. Şirkete göre, bu yeni araç seti ilk olarak Amerika’daki küçük bir içerik oluşturucu grubu tarafından test edilecek ve testler tamamlandıktan sonra diğer ülkelere de yayılacak.

Los Angeles’ta düzenlenen Creator Week 2022 etkinliği sırasında Meta, içerik oluşturucuların yan platformları olan Instagram ve Facebook’taki işlerini güçlendirmelerine yardımcı olacak bir dizi planını açıkladı. Özellikle, Instagram uygulamasında NFT mintlemenin ve satmanın yanı sıra, içerik oluşturucular NFT koleksiyonlarını platform dışında da satabilecekler.

Bu işlevselliği elde etmek için platform, Polygon blockchain ile başarılı bir ortaklık kurdu. Platform şimdilik içerik oluşturucuların gelirlerinden herhangi bir kesinti yapmayı planlamıyor. Meta’nın duyurusuna göre, topluluğunun uygulama içinde NFT satın almasını da kolaylaştıracak. Satın alma süreci, Android ve iOS’taki geleneksel uygulama içi satın alımlarla aynı olacak.

Test Özelliklerinin Dağıtımı

İçerik oluşturucular için NFT oluşturmaya ilişkin bu heyecan verici haberin yanı sıra Instagram, aboneliklere erişim test özelliğini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm özgün içerik oluşturuculara dağıtma planını da duyurdu.

Bu yıl Ocak ayından bu yana test aşamasında olan bu özellik, içerik oluşturucuların takipçilerine özel hikayelere ve Instagram canlı videolarına erişim sağlayarak para kazanmalarına olanak tanıyor. Bir içerik oluşturucuya abone olunduğunda, kullanıcı gelen kutusunda ve yorum bölümünde diğerleri arasında öne çıkacak.

Ayrıca Meta, Facebook’ta yıldızlara erişimi artırma ve içerik oluşturucuların Reels, canlı ve talep üzerine videolar aracılığıyla para kazanmalarına olanak tanıma planını da kamuoyuna açıkladı. Facebook ayrıca içerik oluşturucular için içeriklerinde otomatik olarak “yıldız gönderme” özelliğinin görünmesini sağlayacak otomatik katılımın test aşamasını başlatmayı planlıyor.