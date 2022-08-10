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ABD Hazine Bakanlığının Kripto Para Kararına Circle CEO’sundan Yanıt!

Fintech şirketi Circle, ABD Hazine Bakanlığının geçtiğimiz günlerde aldığı karara ilişkin şirket CEO'sundan hızlı yanıt! İşte detaylar!
00:30
10 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fintech şirketi Circle, ABD Hazine Bakanlığının Tornado Cash’e yaptırım kararına çabucak uydu. Ancak şirket CEO’su endüstri liderlerini mahremiyet sağlayan bir politika çerçevesi oluşturmaya çağırıyor.

Hazine Kararı

Kripto para endüstrisi liderleri, ABD Hazinesinin Tornado Cash’i yasaklama kararına karşı konuşuyorlar. Circle’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jeremy Allaire, bugün konuyu açıklığa kavuşturmak için büyüyen bir kripto para uzmanı listesine katıldı. Circle CEO’su Hazine’nin Ethereum adreslerini yasaklama hamlesiyle ilgili endişelerini dile getiren bir tweet fırtınası yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Pazartesi günü Tornado Cash ve akıllı sözleşmelerini yasakladığını duyurdu . ABD hükümet departmanı bir basın açıklamasında protokolü “siber suçların gelirlerini aklayan sanal bir para birimi karıştırıcısı” olarak nitelendirdi. Ayrıca başlatıldığından beri protokol aracılığıyla 7 milyar doların aklandığını söyledi.

Tornado Cash, kullanıcıların işlem geçmişlerini gizleyerek gizliliklerini korumalarına yardımcı olan Ethereum tabanlı bir protokoldür. Ethereum topluluğu içinde popüler olmasına rağmen, kripto para birimlerini nispeten kolaylıkla aklamak için bir yol sunduğundan, Kuzey Kore’nin devlet destekli siber suç sendikası Lazarus Group da dahil olmak üzere bilgisayar korsanları tarafından birçok kez kullanıldı.

Jeremy Allaire’nin Görüşü

Şirket CEO’su Jeremy Allaire’ye göre ABD hükümetinin belirli bir varlık yerine bir parça açık kaynaklı yazılımı hedef alan yaptırımları, internet ve Blockchain teknolojisi tarihinde çok önemli bir noktayı işaret ediyor. Ayrıca Jeremy Allaire, uygulanan hareketin “internette gizlilik ve güvenlikle ilgili olağanüstü soruları” gündeme getirdiğini ileri sürdü.

Jeremy Allaire Salı günkü bir blog yazısında, Circle’ın yasalara uymakla yükümlü olduğunu, ancak yaptırım protokollerinin “önemli bir politika sorunu” olduğunu düşündüğünü belirtti. Circle’ın kripto para endüstrisi liderlerini, yasa koyucuları, dernekleri, geliştiricileri ve düzenleyicileri, “kötü aktörleri engellemek için tasarlanmış finansal bütünlük ilkelerine” saygı gösterirken tüketici gizliliğini koruyacak yasal bir çerçeve ve politikalar geliştirmeye çağıracağını da ifadelerine ekledi. Hazine’nin yasağına yanıt olarak, Circle yaptırım uygulanan adresleri kara listeye aldı ve bu süreçte USDC’de 75.000 dolar civarında işlem askıya alındı.

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