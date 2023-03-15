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2022 Aralık verilerine göre 3,9 trilyon doların üzerinde varlık yöneten dünya yatırım devi Fidelity Digital Assets, yatırımcıların uzun süredir beklediği Fidelity Crypto’u bir açıklama yapmadan erişime sundu.

Fidelity’den Kripto Hamlesi!

Milyonlarca kripto para yatırımcısı artık Fidelity Crypto platformunda komisyonsuz bir şekilde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticareti yapabilecek. Uygulama daha önce bir bekleme listesiyle sınırlandırılmıştı ve kullanıcılara sürekli olarak erişim verilmiyordu. Ancak son hamle ile piyasada kullanıma açılan Fidelity Crypto, yeni ve mevcut müşterilere sürekli olarak hizmet verecek. Ancak ilk kez işlem yapmak isteyen müşterilerin kurulum işlemi sırasında bir Fidelity Brokerage hesabı oluşturması gerekecek.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, mevcut konum itibariyle kullanıcıların ticaret yapabileceği iki kripto para. Ayrıca yatırımcıların yapacağı alım satım işlemleri komisyonsuz bir şekilde gerçekleşecek. Dünyaca ünlü yatırım şirketi %1 oranından fazla olmayan bir spread talep edecek. Piyasa kullanımına sunulan yeni platformda henüz eksikler tamamlanmadı. Fidelity Crypto yatırımcıların para çekme işlemlerini henüz platform üzerinden uygulanmasını etkinleştirmedi.

Fidelity Crypto Lansmanı!

Fidelity, bireysel müşterilerine kripto para sunma konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki emsallerinin çoğundan daha erken bir hamle yaptı. Konu hakkında bilgi içeren kaynaklara göre, Fidelity Crypto’nun tam lansmanı geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde gerçekleşti. Lansman, ABD’de giderek daha da hararetlenen bir düzenleyici ortama ve kripto paralarda en büyük bankacılık ortaklarından ikisi olan Silvergate ve Signature Bank’ın çöküşünün hemen ardından geldi.

Öte yandan kripto para piyasalarına uzun süre hizmet eden ve en büyük bankacılık hizmeti olarak gösterilen Silvergate ve Signature Bank geçtiğimiz birkaç gün içerisinde ciddi problemler yaşadığını bildirmişti. Yaşanan olumsuzluklar ve ABD verilerinin ardından düşüş ivmesine yakalanan Bitcoin, bankaları içeren ABD açıklamaları sonrasında yükselişe geçti. Ancak fiyat artış ivmesi kısa sürdü ve 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre Bitcoin, yazı kaleme alındığında 24.339 dolar seviyesinden işlem görüyor.