Kripto para piyasası, Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1700 dolar seviyelerini aşmayı başardı. Ethereum’daki son durumu değerlendiren kripto analiz platformu Santiment, güncel verileri ve kritik metrikleri paylaştı.

Ethereum (ETH), 1700 Dolar Seviyelerini Aştı

Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 27.600 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasanın yükselişe geçmesi, çoğu kripto para biriminin de yönünü yeniden yukarı çevirmesine neden oldu. Kripto ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerin yükseldi.

Saatler içerisinde kaydedilen yükselişler ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte 100 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Haberin duyurulmasının ardından Ethereum (ETH) da hızla yükselişe geçti. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde birden fazla kez 1700 dolar seviyelerini test eden ancak 1690 dolar seviyelerinden yeniden düşüşe geçen ETH, saatler içerisinde ortalama %4’lük bir değer artışı kaydederek 1700 dolar seviyelerini altı ve gün içerisinde 1730 dolar seviyelerine ulaştı.

Güncel Veriler, ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor

Kripto analiz platformu, gün içerisinde sabah saatlerinde ETH‘deki değer kaybı hız kazanırken Ethereum’daki son durumu değerlendiren bir rapor yayımladı. Ethereum‘a ilişkin son durumu değerlendiren raporunu Twitter’dan kısa bir not ile paylaşan Santiment, Ethereum’da metriklerin endişe verici sinyaller vermediğini öne sürerek güncel verileri paylaştı.

ETH’nin son haftalarda devam eden değer kaybı ve piyasa değeri çoğu kripto para birimine kıyasla nispeten düşük fiyat performansına rağmen Santiment’in paylaştığı verilere göre geliştirme aktivitesi başta olmak üzere birçok gösterge yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Ancak portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin portföyünde ETH miktarında düşüş görüldü. Santiment’in verilerine göre portföyünde 10 ila 10.000 adet arası ETH tutan adresler tarafından tutulan arz, son dönemlerde de istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.