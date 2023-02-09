Beklenen neden olmadı? Gecikmeli de olsa Golden Cross bir sürpriz yapabilir mi? Güncel verilere dikkat.

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Teknik oluşum birçok yatırımcıyı heyecanlandırmıştı. Ancak şimdilik hikaye tersine dönmüş gibi görünüyor. Bitcoin halen 23.400 doları aşamadı ve 22.300 dolar desteğini test ediyor. İlerleyen saatler fiyatın yönü için kritik öneme sahip. Artık volatilitenin daha da artacağı döneme girmiş olabilir. Güncel veriler yatırımcılara neler söylüyor?

Bitcoin Altın Haç

Altın haç, kesişim, çapraz veya direkt Golden Cross adına ne dersek diyelim bu teknik oluşum yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Bitcoin fiyatı Salı günü ş “altın haç” formasyonunu tamamlayarak fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Ancak BTC fiyatı ivmesini koruyamadı ve 23.000 doların altına düştü. BTC fiyatı bir günde yaklaşık %4 düşerek bugün 22.458 dolar seviyesine geriledi. Düzenleyici risklerin artması, Fed’in yüksek istihdam nedeniyle daha fazla sıkılaşma iması yaşanan düşüşe birçok gerekçe gösterilebilir. Ancak umutla beklenen günlerce konuşulan Golden Cross şimdilik yatırımcılara Bitcoin cephesinde istedikleri şeyi vermedi.

Michael van de Poppe bugün yaptığı paylaşımda 22.500 dolarlık destek seviyesinin önemini vurguladı. Analist şimdilik düzeltmenin teknik olarak sona erdiğine inanmakla birlikte, 22.800 doların üzerinde kapanışlar görmeden kesin konuşmanın zor olduğunu söylüyor.

Bitcoin Yorum

Bitcoin fiyat trendi, 7 Şubat’ta günlük zaman diliminde 50-MA’nın (kırmızı) 200-MA’nın (mavi) üzerinden geçmesiyle bir “altın haç” formasyonunu da tamamladı. “Altın haç” Bitcoin’in Ocak ayındaki %40’lık rallisini genişletebilecek bir yükseliş formasyonu olsa da, mevcut piyasa koşulları yukarı yönlü bir hareketi kısıtlıyor. Ancak 14 Şubat tarihinde açıklanacak enflasyon verisinin beklenti ve altında bir rakam olması halinde gecikmeli de olsa fiyatta toparlanma görebiliriz.

2019’un son ayı piyasası sırasında Altın Haç’ın oluşması BTC fiyatında %154’lük bir fiyat artışına neden oldu. Aynı şey tekrarlanırsa, Bitcoin’in bu yıl 57.000 doların üzerine çıkması gerekecek. Bu ihtimal büyük bir kurumsal benimsenme dalgası, Spot Bitcoin ETF veya Fed’in faizleri indirmesi gibi güçlü bir katalizöre de ihtiyaç duyacaktır. RSI’ın 69’a düşmesi de önümüzdeki birkaç gün içinde zayıf bir Bitcoin fiyatına işaret ediyor. BTC fiyatı hala düzeltme altında ve daha da düşebilir. Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 22.415 dolarda bulunuyordu.