Mike Novogratz kripto para dünyasında Luna'ya çöküşü öncesinde verdiği destekle hatırlanıyordu. Yaptığı son açıklama ise insanları kızdırdı.

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FTX Krizi sonrasında dünya üzerinde yaşanan gelişmeler birbiri ardına patlak vermeye devam ediyor. Yeni bir haber de Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador ve çılgın lideri Nayib Bukale’den geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin FTX kripto para borsasında ülkenin Bitcoin’inin bir kısmını tuttuğunun öne sürülmesinin ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), iddia edilen söylentilerle ilgili konuya açıklık getirmek üzere ortaya çıktı.

CZ Konuya Nasıl Yaklaştı?

10 Kasım’da CZ, çöküşünden önce Terra (LUNA) ekosisteminin destekçisi olan Milyarder Mike Novogratz’ın CNBC’nin Squawk Box ile yaptığı bir röportaj sırasında El Salvador’un FTX’te Bitcoin’e sahip olduğunu öne sürmesinin ardından yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla Twitter’da bir tweet paylaştı.

Tweet şu şekilde oldu:

El Salvador hükümetinin kriptosunun FTX’te olduğu ve Sam Bankman-Fried’dan iadesini istedikleri doğru mu bilmiyorum. Bunun sonuçları çok ağır olacak.

Buna karşılık CZ yanlış bilgilendirmeyi ortaya çıkardı ve Başkan Naib Bukale ile bugün (10 Kasım) erken saatlerde yaptığı mesajlaşmayı açıkladı:

Dostum, yanlış bilgi miktarı çılgınca. Birkaç dakika önce Başkan Nayib ile mesajlaştım. ‘FTX’te Bitcoin’imiz yok ve onlarla hiçbir zaman işimiz olmadı’ dedi. Tanrı’ya şükür!

Bitcoin Topluluğu Novogratz’a Karşı Mücadele Ediyor

Şundan bahsetmek gerekiyor, Stacey Herbert Squawk Box tarafından açıklanan ifadenin düzeltmesi gerektiğini tweet’ledi. Kısa bir süre sonra Novogratz aceleyle Başkan Buckle’dan ve El Salvador vatandaşlarından özür dileyerek ‘yalan habere’ kandığını belirtti ve ekledi:

Doğrulamadığımı belirtmiştim ama doğrulamalıydım.

Bu arada, FTX’i çevreleyen devam eden fiyasko denilebilecek olumsuzluklarla engellenmesine rağmen Bitcoin (BTC), yeni ABD tüketici fiyat endeksi (CPI) raporunun Ekim ayı için daha önce beklenenden daha iyi sonuçlar ortaya koymasının ardından 15 dakika içinde havuzuna 15 milyar dolar ekleyerek toparlanmayı başardı ve Bitcoin’in düşüşünü durdurdu.