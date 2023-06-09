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Solana Vakfından Açıklama! SOL Coin ve Geleceği!

Özet

  • Solana Vakfı ağın yerel tokeninin menkul kıymet/yatırım sözleşmesi olmadığını söylüyor.
  • Vakıf merkeziyetsizlik anlatısına odaklanarak projeye herkesin katkı sağlayabileceğini ve bu yüzden menkul kıymet olmadığını iddia etti.
  • SOL Coin fiyatı 18,5 dolar desteğinden tepki aldı ancak güvenli bölgeye henüz ulaşamadı.
00:50
9 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük Ethereum rakiplerinden görülen ancak kurumsal desteği kaybeden Solana ayakta kalmaya devam ediyor. Yüksek hız ve düşük ücretleri nedeniyle güçlü bir topluluk oluşturdular. Ancak yatırımcıların ağdan kaçışı Solana ağındaki değeri önemli ölçüde düşürdü. Son olarak SEC açtığı davada onu menkul kıymet sınıfına soktu.

Solana Menkul Kıymet Mi?

Solana Vakfı, SEC’in SOL tokenini kayıtsız bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasına itiraz ediyor. Bu haftanın başlarında SEC, kripto borsaları Binance US ve Coinbase‘e karşı dava açtı ve borsaları SOL dahil Kripto Varlık Menkul Kıymetleri ticareti yapmakla suçladı. Solana Vakfı Perşembe günü yaptığı açıklamada bu konuya değindi ve şunları söyledi;

“SOL, genişlemek ve gelişmek için merkezi olmayan kullanıcı ve geliştirici katılımına dayanan sağlam, açık kaynaklı, topluluk tabanlı bir yazılım projesi olan Solana blockchainin yerel tokenidir.”

Solana’nın Perşembe günü New York’ta düzenlediği hacker house etkinliğinde, Solana topluluğunun ağın düzenleyici sıkıntılarıyla fazla ilgilenmediği görüldü. Perşembe günü Solana’nın New York City Hacker House’unda konuşan bir geliştirici şunları söyledi;

“Geliştiricilerin hiçbirinin umurunda olduğunu sanmıyorum. SOL’un bir menkul kıymet olması veya olmaması Solana’nın üzerine bir şey inşa eden kimseyi gerçekten etkilemiyor.”

SOL Coin Yorum

Popüler altcoin piyasalardaki son korku dalgasından yeterince etkilendi. BTC fiyatı bugün sabit kalsa da son 24 saatte altcoinlerin çoğu büyük satışlar gördü. SOL Coin fiyatı da 18,5 dolar desteğine kadar indi. Şimdilik buradan tepki almış görünüyor ancak yatırımcıların sevinmesi için henüz erken. Özellikle BTC’nin hafta sonu hacimler daha da düştükçe yaşayabileceği düşüş endişeyi artırıyor.

Eğer satışlar sürerse SOL Coin fiyatının 16,7 dolara kadar indiğini görebiliriz. Tersi senaryoda 19 dolar seviyesinin dirence dönüşmeden fiyatın 20 doları aşması gerekir. Güvenli bölge şimdilik 20,2 dolar gibi görünüyor. Olası toparlanmada 22,44 ve 24,35 seviyelerinin ardından tekrar 27 dolar direnci test edilebilir. Aşağıda en güçlü destek 15 dolar bölgesinde bulunuyor.

Bitcoin fiyatıysa yazı hazırlandığı sırada 26.552 dolardan alıcı buluyor.

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