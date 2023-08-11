Kripto para sektörü ciddi acılar çekilmesine rağmen lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) 30.000 dolar seviyesinde direnmesi ile tutunmaya devam ediyor. Regülatörlerin baskısı, açılan davalar ve bunun gibi birçok gelişme sektöre ağır darbeler vursa da uzun vadede sektörün dinamikleri değişmeden devam ediyor. Önde gelen bir kripto para şirketi ise önümüzdeki yıllarda sektörün en çok büyüyecek alanını ve rekor kıracak hacim bölgesini açıkladı.

Kripto Para Sektörü Buraya Doğru Büyüyecek

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Genesis, kripto para sektörü hakkındaki tahminlerini yayınladı. Geleneksel finans sektörü ile paralel bir büyüme beklediklerini belirten uzmanlar, özellikle kripto para piyasasındaki opsiyon ve türev ürünlerinin rekor kırabileceğini vurgulamakta. Genesis Markets tarafından yayınlanan raporda 2023’ün son çeyreğinde büyümenin kendini göstermesinin beklendiği ifade edildi. Opsiyon ürünlerinin bir numarada olacağı belirtilirken diğer türev ürünlerin de ilgi çekmesinin beklendiği aktarıldı.

Deribit gibi önde gelen türev ürün alım satım platformları, son dönemde ciddi bir hacim artışı yaşadı ve yatırımcılar buraya yöneliyor. Genesis yöneticisi Gordon Grant da konu hakkında yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz ve bunlar çoğunlukla kripto türev ürünlerine yönelik oluyor. CME kripto türev ürünleri Temmuz ayında resmen rekor kırdı ve üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ETH ise bu hacimler arasında en yüksek seviyeye ulaşan oldu. Deribit burada rekor kırmaya devam etti ve türev ürün yelpazesini genişletti.”

ETH, Dikkat Çekiyor

Grant buna ek olarak ETH/BTC paritesinde ETH’nin öne çıkmaya başladığını ifade ederek hem türev ürünlere hem de ETH’ye yönelik yükselen bir ilgi olduğunun altını çizdi. Ethereum kesinlikle en etkili senelerinden birisini geçirdi ve bu durum teknik gelişmelerle de direkt bağlantılı.

Ethereum bunu fiyat bazlı da gösteriyor ve son 24 saat içerisinde en az değer kaybedenlerden birisi olduğunu gösteriyor.