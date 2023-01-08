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Para Çekme Sınırlandırıldı! Yeni Kripto Para İflası!

Bitcoin bir miktar yükseldi ve hemen olumsuz haberler peşinden geldi. Bir kripto para şirketi daha iflasın eşiğinde.
14:30
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok kripto para borsası FTX çöküşünün ardından sıfıra gitti ve yenileri de kervana ekleniyor. Bugün biri daha duyurdu. Yatırımcılar devam eden iflas bulaşmasında ciddi kayıplar yaşadı ve bu iflas dalgası halen bitmiş değil. Herkes gözünün Genesis’e çevirmişken kötü haber başka bir kripto para şirketinden geldi.

Yeni Kripto İflası

Kripto ödeme sağlayıcısı Wyre, kısa süre önce yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek müşterilerinin para çekimlerine sınır getirdi. Buna göre Wyre kullanıcıları toplam bakiyelerinin maksimum %90’ını çekebiliyor olacak. Kısa süre önce MetaMask bir duyuruyla Wyre desteğinin sona erdiğini açıklamıştı. Wyre tarafından yapılan resmi duyuruda şunlar yazıyor;

“Para çekme politikamızı değiştiriyoruz. Müşteriler fonlarını çekmeye devam edecek olsa da, şu anda para çekme işlemlerini mevcut günlük limitlere tabi olarak her bir müşteri hesabında bulunan fonların %90’ından fazlasıyla sınırlandırıyoruz”.

Bu yeni gelen kuralım tüm müşterilerini kapsadığını açıklayan şirket ayrıca limit üstü taleplerin onaylanmayacağı uyarısında da bulundu.

Wyre, müşterilerin çekebilecekleri miktarı azaltarak, firmanın önümüzdeki potansiyel mali fırtınaları atlatmak için daha iyi bir konumda olacağını söyledi. Şirket, yeni para çekme limitinin “mevcut piyasa ortamında ayakta kalmalarını sağlayacağını” söyledi.

Kripto Para İflas Dalgası

Kripto para şirketlerinin bir birleriyle olan ticari ilişkileri, piyasadaki düşüşün yatırımcı ilgisini azaltması ve daha birçok sebep bu alanda faaliyet gösteren şirketleri zor duruma soktu. Geçtiğimiz hafta Wyre, firmanın kapanmayı planladığı haberleri üzerine 75 çalışanını işten çıkarmıştı. Bir güncellemede Wyre, faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Wyre, CEO Ioannis Gianna’nın firmanın yönetim yapısındaki büyük değişikliğin bir parçası olarak icra kurulu başkanı olarak görevlendirildiğini de açıkladı.

Firma, Baş Risk ve Uyum Sorumlusu Stephen Cheng’i geçici CEO olarak atadı. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda şirket nakit sorununu çözemezse iflas duyurusunda bulunacak. Kasım ayında iflas eden FTX borsası, piyasadaki negatif havanın yeniden artmasına sebep olmuştu. Bu olumsuzluk onlarca kripto para şirketi ve borsasını iflasa götürdü. Önümüzdeki haftalarda en büyük kripto para kredi borç veren olan Genesis’in de iflas konusunda karar vermesi bekleniyor.

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