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  •   Ünlü İsim 5 Ay Boyunca Kaçmıştı! FTX Krizinin Son Perdesi! Dünyaca Ünlü Basketbolcu Ne Yapacak?

Ünlü İsim 5 Ay Boyunca Kaçmıştı! FTX Krizinin Son Perdesi! Dünyaca Ünlü Basketbolcu Ne Yapacak?

FTX krizi onun da kapısını çaldı. Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'neal aylar süren kaçışının ardından mahkeme tebliği konusunda yakalandı.
20:51
17 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Üç ay süren ve kimilerine göre çirkin olan kovalamacanın ardından, basketbol yıldızı Shaquille O’Neal nihayet çökmüş olan FTX borsasına dahil olduğu için mahkemeye çıkarıldı.

FTX Ve Ünlüler

Shaq ilk olarak geçtiğimiz Haziran ayında bir FTX reklamında yer almış ve dijital varlıkların geniş kitleler tarafından erişilebilir olmasına yardımcı olmak istediğini söylemişti. Ben varım. Sen var mısın? diye soruyordu. Birkaç ay sonra FTX çöktü. Yatırımcılar, komedyen Larry David, tenis yıldızı Naomi Osaka, NFL efsanesi Tom Brady ve Shaq da dahil olmak üzere borsayı tanıtan tüm ünlülerin peşine düşmeye başladı.

FTX kullanıcısı Edwin Garrison tarafından üç ay önce açılan davadan bu yana, Shaq hariç diğer tüm sanıklara tebligat yapıldı. Süreç ilgili ona da bilgi verilmek istenildi. Nevada, Kaliforniya, Florida, Georgia ve Bahamalar’daki evleriyle zor bir hedef olduğunu kanıtladı.

Sonunda Shaq’a tebligat yapıldı. Davacının hukuk firması Moskowitz, Pazar günü yaptığı açıklamada Shaq’ın Atlanta’daki evinden çıkarken nihayet yakalandığını doğruladı. Sürecin ev kameralarına kaydedildiği ve Shaq’ın bu güvenlik kayıtlarının hiçbirini yok etmemesi ya da silmemesi gerektiği belirtildi.

Davacıyı temsil eden avukat Adam Moskowitz bir yayın organına verdiği demeçte şunları söyledi:

Shaquille O’Neal’a evinin önünde saat 16:00’da şikayet dilekçemizin bir kopyasını bizzat tebliğ ettik. Yargıç Moore’un talimatlarını çok ciddiye aldık ve bu aptalca gösteriyi nihayet sona erdirdiğimiz için mutluyuz.

Yetkililer İsyan Etti

Sanıkların tebligat memurlarını atlatması duyulmamış bir şey değil. Ancak, Shaq’ın durumu ilginçti çünkü kendisi bu beş ay içinde kamuoyu önüne çıkmaya devam eden kamuya mal olmuş bir figürdü. DJ olarak turnelere çıkıyor, bir podcast yayınlıyor ve hatta ulusal televizyonda bir yarışma programı yapıyor.

Moskowitz LLP, Bütün hafta Atlanta’daki TNT stüdyolarınızın önünde bekledik, ancak güvenlik görevlileriniz yasal şikayetimizi elden teslim etmek için içeri girmemize izin vermiyor iddiasında bulundu. Shaq’ın aranması, işlem sunucularından birinin tehdit alması ve istifa etmek zorunda kalmasıyla karanlık bir hal bile aldı.

Mahkeme belgelerinde ortaya çıktığı üzere sunucuya gönderilen bir mesajda Shaq Bahamalar’da yaşıyor seni aptal herif Beth Shaw’a selamlarımı ilet yazıyordu. Beth, sunucunun karısıdır. Mesajı kimin gönderdiği hala bilinmiyor, ancak bu, ailesinin güvenliğinden endişe eden sunucunun işi bırakması için yeterli oldu.

NBA Hall of Famer henüz davaya değinmemiş olsa da, geçmişte Sam Bankman-Fried’ın başarısız imparatorluğuyla arasına mesafe koymuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında verdiği bir röportajda, sadece reklam için işe alındığını iddia etmişti.

CNBC’ye verdiği demeçte pek çok insanın işin içinde olduğunu düşünse de onun sadece bir reklam için ücretli bir sözcü olduğunu belirtti.

Moskowitz son anda Shaq’a şunlara söyledi:

Florida Yargıcı Michael Moore davacıların Shaq’a tebligat yapmaları için Pazartesi gününe kadar süre vermişti. Hukuk firması sabırsızlanmaya başlamış ve hatta kendisine sosyal medya üzerinden tebligat yapılmasını talep etmişti ki bu talep Yargıç Moore tarafından reddedildi. Daha önce New York’lu bir yargıç dijital varlık hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) kurucularına Twitter üzerinden tebligat yapılmasına izin vermişti.

Bazı hukuk uzmanları, mahkeme evraklarından kaçmanın Shaq açısından kötü bir hareket olduğuna, zira hakimi gereksiz yere kızdırdığına inanıyor.

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