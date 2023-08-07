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  •   Bloomberg’in Kıdemli Uzmanı Bitcoin’i İşaret Etti Ve Belirtti: Bu Sefer 2021’den Farklı!

Bloomberg’in Kıdemli Uzmanı Bitcoin’i İşaret Etti Ve Belirtti: Bu Sefer 2021’den Farklı!

Özet

  • - Bitcoin ve geleneksel yatırımlar benzer hareketler sergiliyor.
  • - Uzman, Bitcoin'in Dow Jones'dan daha riskli olabileceğini belirtiyor.
  • - Bitcoin fiyatı düşerken, gelecek belirsizliği artıyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
23:20
7 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Bitcoin (BTC) ve geleneksel yatırımlar, özellikle de hisse senetleri, geçtiğimiz yılın büyük bölümünde benzer grafik modelleri sergiledi. Ancak bugünlerde, merkezi olmayan finansın (DeFi) öncüsü olan bu varlık, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ile karşılaştırıldığında daha riskli bir yatırım gibi görünüyor olabilir.

Uzman İsme Göre Bitcoin Yükselir Mi?

Bloomberg’in kıdemli emtia uzmanı Mike McGlone’un 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamaya göre, Bitcoin’in riski şu anda, 2021’in ilk çeyreğinde ilk eşleştikleri zamana kıyasla, ABD’deki borsalarda listelenen 30 önde gelen şirketin borsa endeksinden daha yüksek.

McGlone’a göre, “Bitcoin’in Ocak 2021’de 30.000 doları ilk aştığında Dow’u geçtiği ve bu seviyenin o zamandan beri bir pivot görevi gördüğü” düşünüldüğünde, bunun “düşüş etkileri” olabilir. Ayrıca, her iki zaman dilimindeki volatilite farkını da vurguladı:

Şu anda direnç gösteren grafiğimiz, yıllık Bitcoin volatilitesinin hisse senedi endeksinin yaklaşık 3 katı olduğunu gösteriyor; 2021’in 1. çeyreğinde ise 2 katın hemen altındaydı. Bir portföye yüksek volatiliteye sahip bir varlığın eklenmesi, çeşitlendirme yoluyla toplam getiriyi artırmadığı sürece, bu varlığın eklenmesi için genellikle çok az teşvik vardır.

Emtia uzmanı son olarak, 100 haftalık Bitcoin-Dow korelasyonunun yaklaşık 0,3 ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine yakın olduğunu” ve bu ilişki nedeniyle borsanın resesyona bağlı normal bir düşüş yaşayabileceği ve Bitcoin’i baskı altına alabileceği endişesinin altını çizdi.

Bitcoin Fiyat Analizi

Halihazırda Bitcoin 28.984 dolar fiyattan işlem görmekte ki bu da son 24 saat içerisinde %0,08’lik bir düşüşe ve önceki yedi gün içerisinde %1,38’lik bir düşüşe ve en son bilgilere göre aylık grafikte %4,04’lük bir kayba işaret etmekte.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, durgunluk Bitcoin için zor bir dönem olabilir. Özellikle de öncü kripto para biriminin çoğu riskli varlıktan daha iyi performans göstermesi gerektiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda. Ancak McGlone’un geçen hafta ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, Nisan ayında bildirilen 69.000 dolara doğru fiyatın geri döneceğine dair daha önceki tahminine rağmen durum kesinlik göstermeyebilir.

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