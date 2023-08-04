Litecoin (LTC) Neden Düştü? İlk Hedef Tamam, Sırada Ne Var?

Özet

  • - Litecoin blok ödül yarılanması (halving) sonrasında fiyat yüzde 12 düştü.
  • - 85 dolar desteğinin kaybedilmesi nedeniyle düşüş derinleşebilir.
  • - LTC olası düşüşte 72 dolar desteğini test edebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
20:00
4 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kriptonun gümüşü olarak görülen Litecoin geçtiğimiz gün önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Beklendiği gibi fiyat düştü. Son birkaç aydır Litecoin halving’i gündemdeki sıcak konulardan biriydi. Tarihsel veriler LTC fiyatının halving yaklaştıkça ve sonrasında düşeceğini söylüyordu. Öyle de oldu peki bundan sonraki hedef ne?

Litecoin (LTC) Neden Düştü?

2 Ağustos Litecoin Halving’inin tamamlanmasından sadece 48 saat sonra, LTC fiyatı %12 düşerek kritik 85 dolarlık desteği kaybetti. Fiyat henüz 90 dolar seviyesindeyken 80 dolar bölgesine güçlü bir düşüşün başlayabileceğinden bahsetmiştik. Öyle de oldu, önceki iki halvingte yaşanan şeyler üçüncüsünde de kendini tekrar etti.

2 Ağustos’ta Litecoin, madencilere verilen blok ödüllerinin 12,5 LTC’den 6,25 LTC’ye yarıya indirildiği üçüncü halving etkinliğini tamamladı. 2015 ve 2019’daki önceki halving etkinliklerinde gözlemlendiği gibi, LTC fiyatı bir kez daha çift haneli düştü.

1 Ağustos’ta 94 dolara ulaşan fiyat şimdiden 83 dolara geriledi ve aylıkta düşüş %12’ye ulaştı.

LTC Fiyat Tahmini

On-chain verileri balinaların satışlara öncülük ettiğini gösteriyor. Santiment’ten alınan verilere göre 1.000 ila 100.000 LTC kümülatif bakiyeye sahip balinalar Litecoin halving etkinliğinden kısa süre önce satışa başladı. Aşağıda gösterildiği gibi, balinalar 29 Temmuz’da 9,77 milyon LTC’lik bir kümülatif bakiyeye sahipti. 4 Ağustos itibariyle, ellerindeki bakiyeyi 60.000 LTC azaltmış durumdalar.

Şu anki 83 dolarlık piyasa fiyatıyla, balinalar tarafından yakın zamanda elden çıkarılan 60.000 coin yaklaşık 5 milyon dolar değerinde. Sadece altı işlem günü içinde bu kadar büyük bir fon çıkışı, diğer stratejik yatırımcılar için önemli bir düşüş sinyalidir.

Diğer taraftan uzun vadeli tüm yatırımcı gruplarında da satış eğilimi dikkat çekiyor. LTC Age Consumed skoru 1 Ağustos’ta kaydedilen 3,96 milyondan %800 artışla 3 Ağustos’ta 37,03 milyona ulaştı. Bu veri uzun süredir LTC tutan adreslerin varlıklarını hareket ettirdiklerini ve büyük ölçüde satışa yöneldiklerini gösteriyor.

Peki fiyat ne olacak? Şimdilik 85 dolar desteğinin geri alınamaması halinde fiyatın 80 ve 72 dolar desteklerine inmesi muhtemel görünüyor. Yaklaşan hafta sonu ve BTC cephesinde süren negatiflik ciddi bir yükselişin sürpriz olacağını söylüyor.

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