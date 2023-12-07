Hukuk

Son Dakika: Terra Kurucusuyla İlgili Önemli Gelişme

Özet

  • Terra kurucusu Do Kwon aylardır Karadağ'da tutuklu.
  • Güney Kore ve ABD milyar dolarlık çöküşün sorumlusu olan Kwon'un iadesini istiyor.
  • İçeriden kaynaklar iadenin ABD'ye yapılacağını söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2022 yılının ortasında büyük yıkımı tetikleyen en önemli olay milyar dolarlık Terra ekosisteminin çöküşüydü. Büyük bir yıkım yaşandı, fiyat çift hanelerden sıfırın altına indi. UST isimli stablecoinde bekleyen yatırımcılar aniden cüzdanlarının dolar karşılığının eridiğine şahit oldu. Sonrasında olanlar hepimizin malumu, uykusuz geceler peşi sıra geldi.

Terra Haberleri

WSJ tarafından biraz önce paylaşılan son rapora göre içeriden kaynaklar Do Kwon’un ABD’ye iade edileceğini söylüyor. Karadağ’daki üst düzey yetkililerin görüşü Do Kwon’un memleketi Güney Kore yerine ABD’ye iade edilmesi yönünde. Hali hazırda Terraform Labs SEC ile yasal mücadelesini devam ettiriyor.

Mart ayından bu yana Balkan ülkesinde hapiste tutulan Kwon, hem ABD hem de Güney Kore tarafından isteniyor. Her iki ülke de vatandaşlarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle onu yargılayıp cezalandırmak için çabalıyor. 40 milyar dolarlık çöküşün en büyük nedeni Kwon tarafından yapılan token mekanizmasındaki kusurdu.

Daha sonra başarısız başka bir algoritmik stablecoinin çöküşünden de Do Kwon’un sorumlu olduğu ortaya çıktı. Ancak Terra kurucusu önceki projede anonim kaldığı için Terra ekosisteminin 40 milyar doların üzerinde büyüme yaşamasını sağlayabilmişti.

Adalet Bakanı Andrej Milovic yakında iade için resmi duyuru yapabilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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