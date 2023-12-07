Polygon (MATIC)

Kilit Seviyeye Dikkat Bu Altcoin Ters Köşe Yapabilir

Özet

  • MATIC Coin fiyatı BTC düzeltmesinin ardından zayıflık belirtisi gösteriyor.
  • Yönü belirleyecek olan kritik direnç 0,85 dolarda ve altındaki kapanışlar 0,67 dolara düşüş getirebilir.
  • İyimser senaryoda hedef 1,25 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 44.000 doların üzerinde yeterince oyalandıktan sonra bir miktar geri çekildi ve altcoinler de hareketlendi. Trend ne yöne olursa olsun kripto paraların sürekli yükseliş veya düşüş yaşaması beklenmez. Ara düzeltmeler veya toparlanmalar yıllardır bu alandaki yatırımcıların alıştığı şeyler. Peki son dalgalanmanın ortasında MATIC Coin ne olacak?

Alt Başlıklar
Polygon (MATIC)MATIC Coin Fiyat Tahminleri

Polygon (MATIC)

Haftalık grafikte MATIC Coin için 707 gündür yerinde kalan zorlu direnç fiyatı baskılamaya devam ediyor. Azalan direnç trend çizgisini birçok denemeye rağmen aşamayan fiyat düşüş trendinden bir türlü kurtulamadı. Son olarak üç hafta önce bu bölgenin test edildiğini görmüştük.

Nisan 2022 tarihinden beri destek ve direnç arasında dalgalanan altcoin son BTC düşüşüyle şimdi kısa vadeli risklerle karşı karşıya. İyi haberse Robinhood borsasının Avrupa’ya açılmasıyla platformda 26 altcoinle birlikte MATIC Coin de işlem görecek. Bu talep için destekleyici olabilir.

MATIC Coin Fiyat Tahminleri

Analistler en büyük altcoinler arasında olan MATIC Coin’le yakından ilgileniyor. CryptoPoseidon isimli analist fiyat dirençte oyalandığı için düşüş eğiliminde. Ona göre short arayan yatırımcılar için kurulum tamamlandı ve fiyat düşüş yaşayacak. MoreCryptoOnline isimli analist ise şunları yazdı;

“Fiyatın bir boğa piyasasında olduğunu doğrulamak için hala Eylül ayının en düşük seviyelerinden 5 dalga görmemiz gerekiyor. Şu anda yukarı yönde 5 dalganın oluşup oluşamayacağını izliyoruz ve bir dalga hala beklemede. Tercih edilen senaryoda 4. dalga şu anda ortaya çıkıyor ve 0,64 dolar destek. Dalga 4’ün halihazırda tamamlanmış olması mümkündür ancak bunu teyit etmek için daha fazla fiyat verisi görmemiz gerekiyor.”

Günlük grafikte 22 Ekim’de fiyatın trend çizgisini kırdığı ve 14 Kasım’da 0,98 dolara ulaştığını görüyoruz. Ancak sonrasında 0,85 dolara geri çekilme olduğu için bu kırılma bir sapma olarak kaldı. Eğer fiyat 0,85 dolarlık direncin üzerinde güçlü kalabilirse yeniden yükseliş başlayabilir.

En iyimser senaryoda MATIC Coin fiyatı 0,85 dolar üzeri kapanışlarla 1,25 dolara tırmanabilir. Yüzde 45 artış potansiyeli BTC fiyatının 40.000 dolar üzerindeki zirvelerini devam ettirmesine de bağlı. Tam tersi senaryoda 0,67 dolara geri çekilme muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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