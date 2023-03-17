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ABD bankacılık hisselerinde bugün yeniden düşüş vardı ve Avrupa merkezli bankaların kırılganlığı endişeleri artırıyor. Kimin endişesini artırıyor? Elbette kripto para yatırımcısının değil, merkez bankalarını tedirgin ediyor. 2022 yılında kriptonun yaşadığı kaosu çekirdek çitleyip izleyen siyasiler, merkez bankası yöneticileri şimdi uykusuz geceler yaşıyor. Kısa vadede Bitcoin ve popüler altcoinlerin fiyatında devam eden sorunlar nedeniyle dalgalanmalar görebiliriz. Bu gece ABD piyasaları kapandıktan sonra ABD’den gelecek son dakika haberleri görebiliriz. Genelde hisse senedi piyasalarını olumsuz etkileyecek açıklamalar bu saatten sonra yapılıyor.

Bitcoin (BTC)

Haftaya Fed Başkanı Powell tüm bu kaosun ortasında faiz kararını açıklayacak ve önemli açıklamalarda bulunacak. Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Michael Novogratz CNBC’ye verdiği bir röportajda, bankaların sermayeyi yeniden inşa etmek için daha az kredi vermesiyle ABD ve dünyanın bir kredi sıkışıklığıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Yatırımcıların Bitcoin ve kriptoya yönelmesi gerektiğini söyleyen Novogratz onların bugün için inşa edildiğini hatırlattı. Evet Bitcoin 2008 krizinden sonra hayatımıza girdi ve 2008 krizinden daha büyük bir krizin ortasında artık rüştünü ispat etmeli.

Niceliksel sıkılaştırma yerini niceliksel gevşeme dönemine bırakıyor gibi görünüyor. Bankalar halihazırda Federal Rezerv’den 150 milyar dolar borç almış durumda, ki bu miktar 2008 mali krizi sırasında alınan borç miktarından daha fazla. Analistler, Fed’in bir hafta içinde bilançosuna 300 milyar dolar eklediğine ve bunun Mart 2020’deki çöküşün ardından pompalanan 500 milyar dolardan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti. 2020’deki QE, Bitcoin’de onu yaklaşık 4.000 dolardan 69.000 dolara çıkışını tetiklemişti.

Bitcoin boğaları 15 Mart’ta 24.000 dolar düşüşünü satın aldı ve 25.250 dolarlık güçlü direnç aşıldı. Bitcoin tıpkı düşerken olduğu gibi yükselirken de hissettirmeden yükseliyor. Bugünlerin farkında olmak kıymetli. Mevcut seviye ile 32.000 dolar arasında büyük bir direnç yok, bu nedenle boğalar bu mesafeyi kısa sürede kat etmek isteyebilir. Ayılar 32.000 dolarda güçlü bir satış duvarı örecektir. Ancak boğalar bu seviyeyi de aşarsa 35.000 dolarlık formasyon hedefine ulaşıldığını görebiliriz. Powell iki hafta öncesine çok daha güvercin bir duruş sergilemeli ve şu an fiyatlanan şey 25bp artış + Haziran toplantısında faiz indirimlerin gündeme gelmesidir. Eğer bu toplantıda artış pas geçilirse boğalar daha büyük destek bulur. Diğer senaryolar zaten malumunuz.

Yükseliş devam ederken altcoinlerde genel bir baskı görmeye devam ederiz. Bu dönemlerde para kazandıran şey genelde BTC ve ETH oluyor.

Ethereum (ETH)

Boğalar, fiyatı 1.743 ila 1.780 dolar direnç bölgesini aşarak 2.000 dolara ulaşmak istiyor. Bu, paritenin potansiyel bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret edeceği son engeldir. Şimdilik ETH ve diğerlerini yönlendiren şey BTC hareketi olduğu için yatırımcıların yukarıda bahsedilen detayları yakından izlemeli.

Shiba Coin (SHIB)

Shiba Coin dün 0,00001 dolar desteğinden toparlanarak boğaların bir geri dönüş başlatmaya çalıştığını gösterdi. Toparlanma, 20 günlük EMA (0.000011 dolar) ile azalan kanalın düşüş trendi çizgisi arasındaki bölgede dirençle karşı karşıya. Ayılar yine fiyatı 0,000010 dolar desteğinin altına çekmeye çalışacak. Başarılı olurlarsa, SHIB/USDT çifti kanalın destek hattına düşebilir. Aksine, boğalar fiyatı kanalın üzerine çıkarırsa, düzeltici aşamanın bitmiş olabileceğini gösterecektir. 50 günlük SMA (0,000012 dolar) burada direnç gösterecektir. Shibarium konusundaki FUD olmasaydı yatırımcılar daha iyi performans gösteren bir SHIB görebilirdi.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin 0,07 dolar seviyesinden toparlandı ve düşüş trendi çizgisine ulaştı. Bu da boğaların küçük düşüşlerde alım yaptığını gösteriyor. Düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, düzeltmenin sona ermiş olabileceğinin ilk işareti olacaktır. Bu senaryoda 0,08 dolar direncinin kırılması ve 0,1 bölgesinin hedeflenmesi gerekiyor. Satıcıların 0,10 ila 0,11 dolarlık bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları bekleniyor çünkü bunun üzerinde bir kırılma, olası bir ralli için kapıları 0,16 dolara açacak.

Solana (SOL)

Son düşüşte 18,7 dolardan SOL Coin fiyatı toparlandı. Bu da düşüş fırsat olarak değerlendiren boğaların daha derin bir düşüş beklemediğine işaret ediyor. Rahatlama rallisi, güçlü bir direnç göstermesi muhtemel olan hareketli ortalamalara ulaştı. Fiyat düşer ve 18,70 doların altına inerse 22,21 ile 15,28 dolar arasında konsolide olabilir. Boğalar fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkardıktan sonra parite potansiyel bir trend değişikliğine işaret edecek. Bu da 27,12 dolara doğru ralliyi uzatabilecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.