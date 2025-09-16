Kripto Para

Gözler Fed Faiz Kararında: Kripto Para Piyasası İçin Yıl Sonu Senaryoları

Özet

  • Bitcoin ve Ethereum, Fed faiz kararını beklerken dar bantta hareket etmeye devam ediyor.
  • Yatırımcılar 25 baz puanlık faiz indirimimini fiyatlarken, 50 baz puan ihtimali yeni hareketlenmeler için gündemde.
  • Kripto para ETF'lerine girişler ise kurumsal talebin sürdüğünü gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Piyasalar Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına hazırlanırken kripto para piyasasının genelinde de temkinli bir bekleyiş hakim. Bitcoin $116,665.26 ve Ethereum $4,596.34‘un fiyatı dar bant içinde hareket etmeye devam ediyor.

Alt Başlıklar
Fed Faiz Kararı BeklentileriKripto Para Piyasasında Yıl Sonu Senaryoları

Fed Faiz Kararı Beklentileri

CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların büyük bölümü 25 baz puanlık faiz indirimine odaklanmış durumda. Polymarket gibi tahmin platformlarında ise düşük ihtimalle de olsa 50 baz puanlık faiz indirim senaryosu öne çıkıyor.

CME FedWath Tool Fed Faiz İndirimi Beklentisi

Analistler 50 baz puanlık faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde kripto paralarda yeni bir hareketlenme görülebileceğini ifade ediyor. 21Shares araştırma stratejisti Matt Mena, yaklaşık 7.5 trilyon dolarlık para piyasası fonlarının faiz indirimiyle getirilerinde düşüş olacağına işaret etti.

Bitcoin gün içinde 115.000–116.000 dolar aralığında seyrederken, Ethereum’un fiyatı da sınırlı değişim gösterdi. BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, kaldıraçlı işlemler ve hedge pozisyonlarının Fed sonrası dalgalanmayı artırabileceğini belirtti.

Tüm bunlarla birlikte son günlerde kripto para ETF’lerine art arda girişler kaydedildi. Spot Bitcoin ETF’leri 15 Eylül’de 260 milyon dolarlık giriş çekerken, Ethereum ETF’leri aynı dönemde 360 milyon dolar çekti.

Kripto Para Piyasasında Yıl Sonu Senaryoları

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, Fed faiz indirimi beklentisinin risk iştahını desteklediğini ancak Fed’in daha temkinli mesajlar vermesi halinde kripto paraların kısa vadede baskı altında kalabileceği konusunda uyardı.

Geçmiş veriler Eylül ayının Bitcoin ve Ethereum için zorlu geçtiğini ancak yılın son çeyreğinde ağırlıklı olarak yükseliş trendinin hakim olduğunu gösteriyor. Opsiyon piyasasında da aralık vadeli sözleşmeler olumlu fiyatlanıyor. Derive.xyz verilerine göre Bitcoin için 140.000–200.000 dolar aralığında yoğun alım opsiyonları bulunurken, Ethereum’da 5.000–6.000 dolar bandı için beklenti artıyor.

Ethereum Vakfı’nın araştırma direktörü Sean Dawson, bu fiyat hedeflerinin gelmesi için makro politikaların gevşemeye devam etmesi ve ETF’lere talebin sürmesi gerektiğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
