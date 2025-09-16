Ekonomi

Son Dakika: 16 Eylül ABD Verileri ve Faiz Açıklamaları

Özet

  • Hazine Bakanı Bessent Fed'in gecikmeden faizleri indirmesi gerektiğini söyledi ve yıllık 75bp indirim beklentisinin altını çizdi.
  • Yarın Fed'in 25bp indirim yapması bekleniyor.
  • ABD Perakende Satışlar (Aylık) Açıklanan: %0,6 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,5)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin $117,131.38 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 115 bin doların üzerinde oyalanıyor ve altcoinler sakin. Yarın faiz kararı var. Lisa Cook hakkında mahkeme Trump’ın görevden alma kararını durdurdu. Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar dizginlenirken Trump yönetimi mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Şu dakikalardaysa önemli ABD verileri açıklandı.

ABD Verileri

ABD Hazine Bakanı Bessent gecikmeli faiz indirimleri için “umarım Fed geride kalmaz ve arayı kapatır” ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada Trump’ın enflasyondaki artışı ciddi bir sorun olarak görmediğini ve eğer buna inansaydı faiz indirimlerini destekleyeceğini de söyledi. Piyasalar şimdiden 25bp faiz indirimini fiyatlamış durumda ve Bessent yıl bitmeden 75bp indirim beklendiğinin de altını çizdi.

Şu saniyelerde ABD Perakende Satış verisi geldi. Bu rapor her ayın ortasında mağazalarda yapılan toplam mal satışlarının ölçüldüğü bir ekonomik gösterge. Ekonomideki talebin yaklaşık %70’ini oluşturan tüketici harcamalarını izlediği için önemli bir gösterge. Verinin beklenti üstü gelmesi ekonominin canlı olduğunu gösterir. Ekonomik büyümeye işaret eder.

Rakamların düşük gelmesi ise resesyon sinyali verir ve işsizliğin artması, ekonomik kaygıların canlanmasına sebep olur. Verinin zayıf gelmesi Fed’in faiz indirimleri için motive edicidir.

  • ABD Perakende Satışlar (Aylık) Açıklanan: %0,6 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,5)

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Fed Başkanı Powell Konuşuyor, Kripto Paralar Hareketlendi

Son Dakika: 17 Eylül Fed Faiz Kararı ve Dotplot Grafiği Yayınlandı

Çin Resti Çekti, ABD’nin Kritik Gününde NVIDIA Hamlesi

Son Dakika: BLS Şefi Kovuldu “ABD Ekonomisi İçin Bedeli Ağır Olacak”

Fed’e Faiz Kararından Önce Kritik Atama

Eylül Faiz Kararından Hemen Önce 3 Finans Devinin Ekonomi Yorumları

Sıcak Gelişme: ABD Hazine Bakanından İkincil Yaptırım Açıklaması Rahatlattı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 10 Milyar Değerlemeye Koşan Polymarket Yeni Tahmin Piyasasını Kullanıma Sundu
Bir Sonraki Yazı Gözler Fed Faiz Kararında: Kripto Para Piyasası İçin Yıl Sonu Senaryoları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?