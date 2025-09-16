Son Dakika: 16 Eylül ABD Verileri ve Faiz Açıklamaları

Bitcoin $117,131.38 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 115 bin doların üzerinde oyalanıyor ve altcoinler sakin. Yarın faiz kararı var. Lisa Cook hakkında mahkeme Trump’ın görevden alma kararını durdurdu. Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar dizginlenirken Trump yönetimi mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Şu dakikalardaysa önemli ABD verileri açıklandı.

ABD Verileri

ABD Hazine Bakanı Bessent gecikmeli faiz indirimleri için “umarım Fed geride kalmaz ve arayı kapatır” ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada Trump’ın enflasyondaki artışı ciddi bir sorun olarak görmediğini ve eğer buna inansaydı faiz indirimlerini destekleyeceğini de söyledi. Piyasalar şimdiden 25bp faiz indirimini fiyatlamış durumda ve Bessent yıl bitmeden 75bp indirim beklendiğinin de altını çizdi.

Şu saniyelerde ABD Perakende Satış verisi geldi. Bu rapor her ayın ortasında mağazalarda yapılan toplam mal satışlarının ölçüldüğü bir ekonomik gösterge. Ekonomideki talebin yaklaşık %70’ini oluşturan tüketici harcamalarını izlediği için önemli bir gösterge. Verinin beklenti üstü gelmesi ekonominin canlı olduğunu gösterir. Ekonomik büyümeye işaret eder.

Rakamların düşük gelmesi ise resesyon sinyali verir ve işsizliğin artması, ekonomik kaygıların canlanmasına sebep olur. Verinin zayıf gelmesi Fed’in faiz indirimleri için motive edicidir.

ABD Perakende Satışlar (Aylık) Açıklanan: %0,6 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,5)