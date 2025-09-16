Kripto Para

10 Milyar Değerlemeye Koşan Polymarket Yeni Tahmin Piyasasını Kullanıma Sundu

Özet

  • Polymarket, ABD’de yasal onay aldıktan sonra halka açık şirketlerin kazançlarına yönelik tahmin piyasaları başlattı.
  • Stocktwits iş birliğiyle yatırımcılara fiyatlamalar ve piyasa yorumları sunuluyor.
  • Platform yeni yatırım planıyla 10 milyar dolara yakın bir değerleme hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Blockchain tabanlı merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket, ABD’de faaliyet izni aldıktan sonra halka açık şirketlerin kazanç raporlarını konu alan yeni bir bölümü kullanıma açtı. Platform yatırımcıların şirketlerin hisse başına kar tahminlerine dair olasılıkları fiyatlayabileceği piyasaları erişime açtı.

Alt Başlıklar
Şirket Kazançları İçin Açılan Yeni Tahmin PiyasalarıPolymarket’in ABD Onayı ve Finansman Planları

Şirket Kazançları İçin Açılan Yeni Tahmin Piyasaları

Reuters‘ın haberine göre Polymarket, yeni özelliği için sosyal yatırım platformu Stocktwits ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Polymarket’in tahmin piyasaları Stocktwits’in topluluğu ile buluşturuluyor. Kullanıcılar şirketlerin kazanç beklentilerine yönelik anlık fiyatlamaları görebiliyor ve piyasa trendlerini takip edebiliyor.

Polymarket üzerinde FedEx gibi büyük şirketlerin yanı sıra kripto para borsası Bullish için de kazanç beklentilerine yönelik piyasalar açıldı. “Bullish (BLSH) çeyreklik EPS tahminini aşacak mı?” başlıklı piyasada yatırımcılar şu anda şirketin beklentileri aşma ihtimalini yüzde 56 olarak fiyatlıyor. Bullish’in ikinci çeyrek kazanç raporunu 17 Eylül’de açıklaması bekleniyor.

Polymarket Fed Faiz Kararı

Platformdaki en yoğun işlem gören piyasa ise “Eylül’de Fed faiz indirimi olur mu?” sorusu oldu. Burada 139 milyon dolarlık işlem hacmi kaydedilirken, katılımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 91 seviyesinde değerlendiriyor.

Polymarket’in ABD Onayı ve Finansman Planları

Polymarket, ABD’deki genişleme sürecini hızlandırdı. Şirketin CEO’su Shane Coplan, bu ayın başında yaptığı açıklamada platformun ABD’de faaliyet gösterebilmesi için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) resmi onay aldığını bildirdi. Gelişme tahmin piyasalarının daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından yasal çerçevede kullanılabilmesini demek.

Polymarket’in pazarlama direktörü Matthew Modabber, tahmin piyasalarının belirsizlikleri şeffaf ve fiyatlanabilir sonuçlara dönüştürdüğünü belirtti. Stocktwits CEO’su Howard Lindzon ise iş birliğinin yatırımcıların beklentileri anlamasında önemli bir rol üstleneceğini açıkladı.

Öte yandan Polymarket’in yeni bir yatırım turu planladığı açıkladı. The Information ve Business Insider’ın haberine göre şirket 9 ila 10 milyar dolar arasında bir değerleme üzerinden yatırım çekmeyi değerlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.



Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Yorum Yazın

