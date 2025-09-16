Kripto Para

Solana, XRP, Chainlink, Cardano, Avalanche’ı da İlgilendiriyor: Süreç 75 Güne Kadar Düşebilir

Özet

  • SEC’nin genel listeleme standartları üzerinde çalışması kripto para ETF onay sürecini hızlandırabilir.
  • Bu gelişme birçok kripto paranın ETP piyasasına girmesini mümkün kılabilir.
  • Düzenleme özellikle kripto para piyasası için genişleme potansiyeli taşıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) üzerinde çalıştığı genel listeleme standartlarının kripto para piyasasında yeni borsa yatırım ürünlerinin (ETP) daha hızlı onay almasına imkan tanıması bekleniyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan düzenlemenin yılın son çeyreğinde çok sayıda yeni kripto para ETF’inin devreye girmesini sağlayabileceği görüşünde.

Alt Başlıklar
Genel Listeleme Standartlarının Getireceği DeğişikliklerStandartların Kripto Para ETF Piyasasında Beklenen Etkileri

Genel Listeleme Standartlarının Getireceği Değişiklikler

Şu anda ABD’de her yeni spot kripto para ETP başvurusu SEC tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu süreç 240 güne kadar uzayabiliyor ve onay garantisi bulunmuyor. Örneğin Bitcoin $116,665.26 için ilk spot ETF başvurusu 2013 yılında yapılmasına rağmen onay ancak 2024’te alınabildi. SEC’in üzerinde çalıştığı genel listeleme standartları bu süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Yeni kurallar kapsamında başvurular önceden belirlenmiş kriterlere göre işleme alınacak. Bu kriterlerin kripto paranın ABD’de düzenlenmiş vadeli işlem piyasalarında yer alıp almadığına göre şekillenecek.

Yeni sistemle birlikte onay süreci 75 gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilecek. Eğer beklendiği gibi olursa Solana, XRP, Chainlink $24.21, Cardano $0.917261, Avalanche $33.01, Polkadot, Hedera, Dogecoin $0.006661, Shiba Inu, Litecoin $116.10 ve Bitcoin Cash $637.99 gibi birçok kripto paranın ETP piyasasına girmesini mümkün hale gelebilir.

Standartların Kripto Para ETF Piyasasında Beklenen Etkileri

Hougan’a göre SEC’in listeleme standartlarını değiştirmesi kripto para ETF piyasasında kayda değer bir büyüme getirebilir. ABD’de 2019 yılında geleneksel ETF’ler için benzer bir düzenleme yapılmış, yeni ETF lansmanları yılda ortalama 117’den 370’e çıkmıştı. Benzer bir etkinin kripto para ETF piyasasında da görülmesi bekleniyor.

ETF Piyasası

Yeni düzenleme ile birlikte tek varlık veya endeks tabanlı birçok kripto para ETF’inin hızla piyasaya sürülmesi olası görünüyor. Ayrıca sadece kripto para odaklı yöneticilerin değil, geleneksel varlık yönetim şirketlerinin de bu alana girmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yeni ETF’lerin hayata geçmesi tek başına yüksek sermaye girişi garantisi taşımıyor. Haziran 2024’te piyasaya çıkan spot Ethereum $4,596.34 ETF’leri, yalnızca stablecoin talebinin artışıyla önemli seviyede varlık toplamaya başladı. Bitcoin Cash gibi kripto paraların ETF’leri ise yatırımcı ilgisi sınırlı kaldığı sürece güçlü girişler elde edemeyebilir. Ancak bu ürünlerin kripto paraların daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını kolaylaştıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
