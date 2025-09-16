Pump.fun Günlük Gelirde Hyperliquid’i Geçti: 3.38 Milyon Dolara Yükseldi

Solana ekosisteminde yer alan memecoin platformu Pump.fun, son 24 saatte elde ettiği gelirle türev borsası Hyperliquid’i geçti. DefiLlama verilerine göre Pump.fun 3.38 milyon dolar, Hyperliquid ise 3.06 milyon dolar gelir kaydetti. Pump.fun bu performansla Tether (21.67 milyon dolar) ve Circle‘ın (7.62 milyon dolar) ardından DeFi protokolleri arasında üçüncü sıraya oturdu.

Pump.fun’ın Gelir Performansı

Pump.fun, 2024 yılında kurularak kullanıcıların kolay arayüz üzerinden memecoin çıkarmasına imkan sağladı. Platform gelirini coin oluşturma ücretlerinden, likidite katkılarından ve işlem hacimlerinden elde ediyor. Ocak ayında günlük 6.7 milyon doları aşan gelir seviyesine ulaşan platform sonraki aylarda gelirinde sert düşüş gördü ve 1 Ağustos’ta günlük geliri 206.000 dolara kadar geriledi.

Ağustos ayının sonundan itibaren gelirlerinde toparlanma olan Pump.fun, 13 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Günlük 3.38 milyon dolarlık son veri platformun yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu. Ancak son 7 günlük ve 30 günlük gelir ortalamalarında Hyperliquid hala platformun önünde.

PUMP Coin Geri Alımları

Pump.fun, Temmuz ayında başlattığı geri alım programı kapsamında bugüne kadar 97.4 milyon dolarlık PUMP coin topladı. Söz konusu miktar dolaşımdaki toplam arzın yüzde 6,67’sine karşılık geliyor. Platform elde edilen tüm günlük geliri PUMP alımlarına yönlendiriyor. Daha önce yüzde 25 olan bu oran Temmuz sonunda yüzde 100’e çıkarıldı.

CoinMarketCap’in verilerine göre coin geri alım sürecinin başlamasından bu yana PUMP‘ın fiyatı yüzde 53,9 oranında yükseldi. Altcoin güncel olarak 0,008354 dolardan işlem görüyor. Coin geri alım politikası platformun gelirleriyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle gelir karnesi yakından takip ediliyor.