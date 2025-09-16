Meme Token

Pump.fun Günlük Gelirde Hyperliquid’i Geçti: 3.38 Milyon Dolara Yükseldi

Özet

  • Pump.fun, günlük gelirde 3.38 milyon dolara ulaşarak Hyperliquid’i geride bıraktı.
  • Platformun toparlanmasında Temmuz ayında başlatılan PUMP coin geri alım programı etkili oldu.
  • Altcoin fiyatı o zamandan bu yana yüzde 53,9 yükselişle 0,008354 dolara kadar çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Solana ekosisteminde yer alan memecoin platformu Pump.fun, son 24 saatte elde ettiği gelirle türev borsası Hyperliquid’i geçti. DefiLlama verilerine göre Pump.fun 3.38 milyon dolar, Hyperliquid ise 3.06 milyon dolar gelir kaydetti. Pump.fun bu performansla Tether (21.67 milyon dolar) ve Circle‘ın (7.62 milyon dolar) ardından DeFi protokolleri arasında üçüncü sıraya oturdu.

Alt Başlıklar
Pump.fun’ın Gelir PerformansıPUMP Coin Geri Alımları

Pump.fun’ın Gelir Performansı

Pump.fun, 2024 yılında kurularak kullanıcıların kolay arayüz üzerinden memecoin çıkarmasına imkan sağladı. Platform gelirini coin oluşturma ücretlerinden, likidite katkılarından ve işlem hacimlerinden elde ediyor. Ocak ayında günlük 6.7 milyon doları aşan gelir seviyesine ulaşan platform sonraki aylarda gelirinde sert düşüş gördü ve 1 Ağustos’ta günlük geliri 206.000 dolara kadar geriledi.

Pump.fun Geliri

Ağustos ayının sonundan itibaren gelirlerinde toparlanma olan Pump.fun, 13 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Günlük 3.38 milyon dolarlık son veri platformun yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu. Ancak son 7 günlük ve 30 günlük gelir ortalamalarında Hyperliquid hala platformun önünde.

PUMP Coin Geri Alımları

Pump.fun, Temmuz ayında başlattığı geri alım programı kapsamında bugüne kadar 97.4 milyon dolarlık PUMP coin topladı. Söz konusu miktar dolaşımdaki toplam arzın yüzde 6,67’sine karşılık geliyor. Platform elde edilen tüm günlük geliri PUMP alımlarına yönlendiriyor. Daha önce yüzde 25 olan bu oran Temmuz sonunda yüzde 100’e çıkarıldı.

CoinMarketCap’in verilerine göre coin geri alım sürecinin başlamasından bu yana PUMP‘ın fiyatı yüzde 53,9 oranında yükseldi. Altcoin güncel olarak 0,008354 dolardan işlem görüyor. Coin geri alım politikası platformun gelirleriyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle gelir karnesi yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
