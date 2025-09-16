Avalanche’da (AVAX) Bitwise Hareketliliği: SEC’in Kapısı Resmen Çalındı

Kripto para varlık yöneticisi Bitwise, Avalanche $32.82’ın ana ağ varlığı AVAX coin’in fiyatını takip edecek ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurdu. ETF’in kontrolündeki varlıkların saklama hizmeti Coinbase tarafından sağlanacak. Bitwise yatırımcılara geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden Avalanche’a erişim imkanı sağlamayı hedefliyor.

Bitwise’ın Avalanche ETF Başvurusu

Bitwise’ın SEC’e sunduğu S-1 dosyasında ETF’in doğrudan AVAX coin tutacağı ve türev ürünlere yer vermeyeceği belirtildi. Net varlık değeri (NAV) hesaplamasında CME CF Avalanche–Dollar Reference Rate kullanılacak. NAV, ETF’in toplam varlık değerinden yükümlülükler çıkarıldıktan sonra kalan miktarın dolaşımdaki hisse sayısına bölünmesiyle belirlenecek.

2017’de kurulan Bitwise, Bitcoin $117,131.38 ve Ethereum $4,579.84 ETF’lerinin yanı sıra kripto endeks fonları da sunuyor. Şirket, bu ay Delaware’de Avalanche Trust kaydı yaptırarak ETF süreci için ön hazırlık yapmıştı.

Avalanche’a yönelik ETF çalışmaları yalnızca Bitwise ile sınırlı değil. Grayscale, mevcut Avalanche Trust’ını spot AVAX ETF’ye dönüştürmek için SEC’e başvuru yaptı. VanEck de kendi Avalanche ETF’ini sunmak üzere düzenleyici kuruma başvuruda bulundu.

Öte yandan Bitwise, Chainlink $23.98 ve XRP için de ETF başvuruları yaptı.

AVAX Coin’i Çevreleyen Son Gelişmeler

Avalanche Vakfı, ABD’de iki AVAX hazinesi kurmak amacıyla 1 milyar dolar toplamayı planladığını açıkladı. Bu şirketler vakıftan indirimli fiyatla AVAX coin satın alarak yatırımcılara ulaşmaya çalışacak.

Avalanche ağı 2020’de Ava Labs tarafından geliştirildi. Yüksek işlem kapasitesiyle bilinen ağ tokenize ürünler için tercih edilen Blockchain’lerden biri haline geldi. Apollo ve BlackRock fonlarını denemek için Avalanche’ı kullanırken, SkyBridge de 300 milyon dolarlık varlık için tokenizasyon seçeneğini değerlendiriyor.

CryptoAppsy verilerine göre AVAX coin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,81 yükselişle 30,60 dolardan işlem görüyor.