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Kripto Paralar Neden Artıyor? Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerin Yükseliş Sebebi!

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarında başlayan ve bugün hız kazanan artışın sebebi ne? Bitcoin (BTC) ve altcoinler yükselişe devam edecek mi?
22:20
31 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları adına 2022 yılı pek iyi geçmese de yeni yılın ilk üç ayı geride kalırken başta lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve altcoinlerde ciddi toparlanmalar yaşandı. Peki kripto para birimlerinin yükselmesinin sebebi ne?

BTC Fiyat Artışı!

Geçtiğimiz yıl içerisinde kripto para birimlerinin art art düşüş ivmesine yakalanmasının ardından oldukça büyük bir likidite krizi ortaya çıkmıştı. Yaşanan krizin ardından kripto para piyasalarındaki büyük oyuncular iflasını bildirdi. 2022 yılının son aylarında kripto para borsası FTX’in iflasının sonrasında oluşan kayıpları silen piyasalar, Amerika Birleşik Devlet’lerinde yaşanan mevcut bankacılık krizi nedeniyle önemli bir yükseliş ivmesi yakaladı. Fiyat artışları Bitcoin’in bugün içerisinde Binance’dan alınan veriler neticesinde anlık olarak 29.184 dolara kadar ulaştı. Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 28.271 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Binance TR CEO’sunun katıldığı bir TV programında da belirttiği gibi FTX benzeri çöküşler, kripto para piyasalarına özgün değil. Her finansal sistemde olduğu gibi kripto para piyasalarında da benzer problemler yaşanabiliyor. Kripto para yatırımcılarının banka krizi sonrası oluşan bankalara karşı güvensizliğinden ötürü kripto para piyasalarına olan akını ve belirttiğimiz gibi iflas olaylarının olağan durumu nedeniyle yatırımcılarda oluşan bir nebze güven piyasalara yeniden ivme getirdi.

Kripto Para Verileri!

Öte yandan CryptoCompare’den alınan verilere göre, dijital varlık ürünlerine yatırılan miktar, kripto para birimi fiyatları artmaya devam ederken Mart ayında art arda dördüncü ayda tırmandı. Yönetim altındaki varlıklar, kripto borsası FTX’in çöküşü sırasında toplamın 2022’deki en düşük seviyesine düştüğü Şubat ayına göre %10.9 ve Kasım ayına göre %60 artışla 13.4 milyar dolara yükseldi. Bitcoin tabanlı ürünlere yapılan yatırımlar %14 artışla 22,7 milyar dolara yükselirken, Ethereum ile ilgili ürünlere yapılan yatırımlar %6,25 artışla 7,22 milyar dolara ulaştı. Bitcoin’in toplam yatırımdaki payı %72’ye ulaşarak Mart ortasında dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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