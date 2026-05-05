RIPPLE (XRP)

XRP haftalık getiride %8,91 yükseldi 1,50 dolara yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP haftalık getiride %8,91 ile listenin zirvesine yükseldi.
  • 💡 $XRP ’de 1,47 ve 1,50 dolar teknik olarak en kritik seviyeler arasında sayılıyor.
  • ⚡ Alıcılar fiyatı yukarı taşırsa güçlü hareketler görülebilir, aksi halde konsolidasyon sürebilir.
  • 🔑 En önemli nokta önümüzdeki günlerde fiyatın belirleyici eşiği aşması yönünde oluşacak sinyal.
XRP, kripto para piyasasında birçok büyük coini geride bırakarak haftalık getiride en üst sıralara çıktı. Son günlerde yatırımcıların ilgisini çeken XRP, teknik açıdan kritik seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

İçindekiler
1 XRP’nin Öne Çıkışı ve Güncel Fiyat
2 Kritik Dirençler ve Teknik Bölge
3 Piyasa Dinamiklerinde Değişim Sinyali

XRP’nin Öne Çıkışı ve Güncel Fiyat

Piyasa analisti Xaif Crypto’nun aktardığına göre, XRP geçtiğimiz haftayı %8,91’lik bir artışla lider tamamladı. Yakın rakiplerden Ethereum %7,85, Binance Coin %6,28, Dogecoin %6,25, Bitcoin ise %5,72 oranında yükseldi. Solana ise buna kıyasla %4,74’lük bir değer artışı gösterdi.

Bu tabloya bakıldığında, büyük kripto paralarda genel bir yükseliş eğilimi göze çarparken, XRP’nin bu yükselişlerden daha güçlü bir ivme yakalaması dikkat çekti. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, özellikle bu tür dönemlerde güçlü hareket eden coinlere daha fazla odaklanıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat bandı hem teknik hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıyor. CoinCodex verileri de XRP’nin bu kritik bölgeye yaklaştığını gösteriyor.

Kritik Dirençler ve Teknik Bölge

Piyasanın uzman takipçileri, özellikle 1,47 ve 1,50 dolar noktalarına odaklanmış durumda. 1,50 dolar seviyesi son haftalarda sık sık test edilen bir alan haline geldi. Analistlerin görüşüne göre, fiyatın bu seviyeyi aşması halinde piyasada belirgin bir yapı değişikliği beklenebilir ve yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir.

Öte yandan, 1,47 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir pivot olarak öne çıkıyor. Eğer XRP fiyatı bu bölgeyi koruyabilirse, yükselişin momentum kazanması için güvenilir bir işaret ortaya çıkacak. Tam tersine, burada destek kaybedilirse, fiyatın bir süre daha yatayda kalma ihtimali güçlenebilir.

“Yatırımcılar, XRP fiyatında kısa vadede 1,47 ve 1,50 dolar seviyelerine gösterilen tepkiyi yakından izliyor. Bu seviyelerde kalıcı bir üzerinde tutunma gerçekleşirse alıcılı seyir güç kazanabilir; aksi durumda konsolidasyon süreci uzayabilir.”

Piyasa Dinamiklerinde Değişim Sinyali

Genel kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum hala genel havayı belirliyor olsa da, XRP’nin son dönemde gösterdiği performans, büyük kripto paralar arasında sermaye dönüşümü yaşandığını düşündürüyor. Bu tür bir hareketlenme, yatırımcıların beklenti ve risk iştahında değişim olabileceğine işaret ediyor.

Kritik seviyelere yaklaşılırken, ani volatilite riski hâlâ yüksek. Birçok piyasa katılımcısı, XRP’nin önümüzdeki saatlerde bu bandı yukarı yönde kırıp kıramayacağı konusunda temkinli. Satış baskısı ile hızlı bir kar realizasyonu olasılığı da göz ardı edilmiyor.

Özetle, XRP şu anda 1,41 dolar civarında kritik bir karar bölgesinde. 1,47 ve 1,50 dolar seviyelerinin nasıl aşılacağı, önümüzdeki günlerde yönün belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
