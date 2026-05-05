Bitcoin gün içinde 80 bin doları test etti 84 bin dolarlık CME gap hedefi öne çıktı

Bitcoin, gün içinde yeniden 80 bin dolar seviyesine yaklaştıktan sonra önemli bir likidite hareketi yaşadı. Piyasadaki büyük yatırımcıların verdiği yüklü alış ve satış emirlerinin devreye girmesiyle fiyat güçlü dalgalanmalara sahne oldu. Grafikleri yakından takip eden analistler, son yükselişin ardından Bitcoin’in 80 bin doları aşmasının, bir sonraki büyük hedef olan 84 bin dolarlık CME gap bölgesine ilerleme ihtimalini artırabileceğini ifade etti.

Kritik likidite hareketliliği

15 dakikalık BTC grafiğinde, Bitcoin’in kısa süre içinde 78.400 dolar seviyesinden hızla yükselerek 80.184 dolara ulaştığı kaydedildi. Bu süreçte özellikle 80 bin dolar bandında yer alan yüksek hacimli alım emirleri fiyat hareketini belirleyici kıldı. Analizlerde, bu alanda 35,6 milyon dolarlık spot limit emrinin silindiği ortaya kondu; yani bu seviyede bekleyen büyük emirler fiyat hareketinin etkisiyle gerçekleşti.

Grafik üzerinde 81 bin, 82 bin ve 84 bin doların yanı sıra 85 bin, 86.500 ve 90 bin dolar gibi üst direnç seviyelerinde de önemli emir kümeleri dikkat çekti. Büyük yatırımcıların bu seviyelerdeki hareketleri, fiyatın yukarı ya da aşağı yönlü kırılmalarında etkili olabilir.

Kısa vadeli pozisyonlar açısından bakıldığında, son yükseliş dalgası sırasında son yedi gün içindeki kısa pozisyonların tamamının likide olduğu belirtildi. Bu durum, yukarı yönlü hareketin ardından yeni bir hızlı yükseliş için işlemlerde “yakıtın bittiği” izlenimini oluşturdu.

Kısa vadede Bitcoin 80 bin dolar üzerinde tutunamazsa, fiyatın önce 79.200-79.600 dolar bandına, daha da aşağıda ise 78.400 dolara kadar geri çekilmesi mümkün görünüyor.

Ancak 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa, sıradaki takip edilecek seviyeler olarak 81 bin ve 82 bin dolar öne çıkıyor. Fiyatın yönü, önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde bu bölgelerdeki hareketlere göre şekillenecek.

Destek ve dirençlerde son durum

Günlük grafikte paylaşılan son verilere göre, Bitcoin fiyatı 78.441 dolar civarında alıcı buluyordu. Önceki yükselişlerinde 79 bin dolar üzerine çıkılsa da, bu seviyelerde kalış kısa sürdü.

Ana destek alanı olarak 75 bin ila 76 bin dolar arasındaki bölge öne çıkıyor. Bu seviye, Mart ve Nisan aylarında yaşanan düşüşlerden sonraki toparlanma hareketinde önemli bir rol üstlenmiş durumda.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.600 dolar bir sonraki ana direnç olarak işaret ediliyor. Eğer Bitcoin bu seviyenin üzerinde bir kapanış yaparsa, fiyatın 84 bin ila 85 bin dolar aralığındaki direnç bölgesine doğru yönelmesi mümkün.

Daha yukarılarda ise 90.235 dolarlık arz bölgesi ve 97.899 dolar civarı ek direnç noktaları öne çıkıyor. Aynı şekilde, kritik destekler kaybedilirse fiyat sırasıyla 70.671 ve 66.318-65.816 dolar seviyelerine kadar çekilebilir.

Analistler, Bitcoin’in 80 bin doları yeniden kazanmasının, 84 bin dolarlık CME gap’in kapanma olasılığını artıracağını düşünüyor, ancak ana senaryoda destek ve direnç bölgeleri arasındaki dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.

Bitcoin şu anda, yukarıdaki dirençler ve aşağıdaki destekler arasında dalgalanmaya devam ediyor. 80 bin doların üzerindeki hareketler güçlü alım iştahını gösterirken, fiyat bu seviyenin altında yerleşirse kısa vadede daha fazla geri çekilme gündeme gelebilir.