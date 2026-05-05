Bitcoin yeniden 81.000 dolar üstünde haftalık kapanışa hazırlanıyor

Bitcoin fiyatı, son günlerdeki toparlanma sürecinde dirençle karşılaşılan 81.000 dolar seviyesini tekrar aşarak yatırımcıların odağında yer aldı. Kripto para piyasasında öne çıkan yükselişle birlikte, analistler şimdi Bitcoin’in bu seviyeyi destek olarak tutup tutamayacağına odaklanıyor. Bu noktada haftalık momentum verileri, madenci davranışları ve gerçekleşen kar rakamları önümüzdeki sürecin yönünü belirleyecek önemli faktörler arasında sayılıyor.

Kısa Vadede Kritik Teknik Seviyeler

Bitcoin fiyatı, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 72.000 doların üzerinde birkaç seans geçirdikten sonra 81.000 doların üstüne yükselmeyi başardı. Bu yükseliş, fiyat yapısını güçlendirdi ve kripto parayı yukarı yönlü bir toparlanma kanalının içinde tuttu.

Piyasa verileri, Bitcoin’in son arz bölgesinin üst sınırında işlem görmeye devam ettiğini ortaya koydu. 80.000 dolar seviyesi, son toparlanmada ana direnç noktası olarak öne çıkarken, günlük kapanışlar bu pozisyonun korunmasında belirleyici olacak.

Haftalık bazda, Bitcoin son 7 günde yüzde 5 değer kazandı. Günlük işlem hacmi yüzde 22 artışla 45,67 milyar dolara ulaşırken, piyasa değeri ise 1,61 trilyon dolar olarak kaydedildi. CryptoAppsy verilerine göre, haberin hazırlandığı sırada Bitcoin 81.000 dolar civarında işlem görüyordu.

Analist Yorumu ve Teknik Göstergeler

Grafik analizine göre, Bitcoin’in önündeki bir sonraki önemli teknik engel, 83.000 ile 85.000 dolar aralığındaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde bulunuyor. Analistler, bu noktanın üzerinde günlük kapanış gelirse, ardışık olarak 89.000 dolar ve 94.000 dolar seviyelerinin test edilebileceğine dikkat çekiyorlar.

Bununla birlikte, 81.000 doların üzerinde kalıcı olunamadığı takdirde, odak noktası 75.000 ve 73.000 dolar desteklerine kayabilir. 100 günlük hareketli ortalamanın yer aldığı 72.000 dolar ise olası geri çekilmelerde ana destek olarak öne çıkıyor.

Ali Charts, Bitcoin’in haftalık MACD göstergesinin 13 Nisan’da yukarı yönlü kesişme verdiğini, o tarihten bu yana fiyatın yaklaşık yüzde 15 yükseldiğini aktardı. Uzun soluklu bir toparlanma döneminden sonra gelen bu hareketin, yeni bir yükseliş ivmesi yarattığı belirtildi.

Ali Charts önceki kesişimlerle mevcut tabloyu karşılaştırdı. 23 Ekim 2023’teki benzer bir yukarı sinyalin ardından BTC yüzde 147, 14 Ekim 2024’tekinden sonra ise yüzde 75’lik yükseliş kaydetmişti. 5 Mayıs 2025’teki kesişme sonrası ise yüzde 35’lik bir artış yaşanmıştı.

Madenci Davranışları ve Zincir Üstü İşaretler

Zincir üstü verilere göre, Bitcoin’in Madenci Pozisyon Endeksi (MPI) Şubat ayında 60.000 dolardaki dipler sırasında eksi 1’in altına gerilemişti; bu seviye geçmiş döngülerde madencilerin birikim yaptığı dönemlerle ilişkili olarak biliniyor.

Bu okuma, piyasadaki en zayıf dönemde madencilerin yoğun satış yapmadığına işaret etti. Bunun yerine, birçok madenci elindeki coinleri tutup fiyatın toparlanmasına zemin hazırladı.

Sonrasında MPI toparlansa da hala sıfırın altında seyrediyor. Bu da, madencilerin satış temposunun piyasa zirvelerindeki kadar hızlı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla, madenci kaynaklı satış baskısı bir miktar düşmüş durumda.

Diğer taraftan, Bitcoin fiyatı yükseldikçe MPI’nin 0,5 üzerine çıkıp çıkmayacağı takip ediliyor. Eğer Endeks istikrarlı şekilde yükselirse, madencilerin artan fiyatlardan kar satışıyla piyasaya daha fazla coin sürdüğü sonucu çıkabilir.

Gerçekleşen Karlar ve Piyasa Tepkisi

Santiment tarafından paylaşılan zincir üstü verilere göre, Bitcoin 80.000 doları aşarken net gerçekleşen karlar 207,56 milyon dolar ile güncel döngünün rekor seviyesine ulaştı. Yani, bu dönemde önemli miktarda yatırımcı yüksek fiyatlardan kar satışına gidiyor.

Fiyat yükselişi sırasında gerçekleşen kar satışı, piyasada güçlü talebin bulunduğunu ve mevcut alıcıların yeni arzı absorbe ettiğini gösteriyor. Özellikle Bitcoin fiyatı 80.000 doların üzerine çıkarken, daha önce düşük fiyattan alan yatırımcılar satış yapmayı tercih etti.

Kapanışta, Bitcoin’in haftalık bazda 81.000 doların üzerinde kalması ve güçlü bir geri test gerçekleştirmesi halinde, gözler 86.000-89.000 dolar aralığı ile 100.000 dolara çevrilebilir.