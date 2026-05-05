Telegram ton’a ana güç oluyor toncoin yüzde 34 yükseldi

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma platformunun The Open Network’te (TON) ana güç haline geleceğini ve ağın en büyük doğrulayıcısı olacağını açıkladı. Bu değişiklikle, Telegram’ın blockchain ekosistemindeki rolü önemli ölçüde artacak. Durov, pazartesi günü Telegram’da yaptığı duyuruda, TON’daki işlem ücretlerinin altıya kat azalarak neredeyse sıfırlanmasının ardından, ağın artık “teknolojik üstünlüğe” odaklanacağını belirtti. Planlanan yenilikler arasında yeni bir internet sitesi, geliştiricilere yönelik araçlar ve performans iyileştirmeleri yer alıyor.

Telegram’ın TON’daki yeni rolü

Telegram’ın, TON Foundation’dan ağın ana yöneticisi rolünü devralması, platformun TON altyapısında merkezi bir konuma gelmesini sağlayacak. Bu geçiş ile, blockchain ağı ile Telegram arasındaki bağ daha da güçlenirken, kullanıcıların benimsemesi açısından da stratejik bir adım atılmış olacak. Netleşmeyen konular arasında, TON Foundation’un bundan sonraki süreçte ne şekilde görev alacağı, Telegram’ın doğrulayıcı pozisyonunun nasıl yapılandırılacağı ve şirketin doğrulayıcı hissesi gibi bilgiler bulunuyor. Bu noktada henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Cointelegraph’ın iletişime geçtiği TON kanadından da henüz bir yanıt gelmedi. Öte yandan, Telegram’ın operasyonel alandaki bu genişlemesine, kripto topluluğundan pozitif tepkiler geldi. Toncoin’in fiyatı, açıklamanın ardından son 24 saatte yüzde 33,8 artarak 1,86 dolara ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre, Toncoin’deki bu yükseliş doğrudan Telegram’ın duyurusuyla ilişkilendirildi.

Teknolojik yenilik ve entegrasyonlar

Telegram’ın duyurduğu değişikliklerin önümüzdeki 2-3 hafta içinde uygulamaya alınması bekleniyor. Durov, atılacak bu adımın “TON’u yeniden harika yapmak” planının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bu süreçte, yeni internet sitesi oluşturulacak, geliştiriciler için yeni araçlar sunulacak ve genel ağ performansı artırılacak. Telegram’ın, daha önce sadece ürün dağıtımı ve ödeme çözümlerinde kullandığı TON ile bu kez altyapı entegrasyonunu güçlendirmesi projenin gelişiminde dönüm noktası olarak görülüyor.

2024 yılında Pavel Durov, Telegram’ın reklam gelir paylaşımı ve ödeme işlemlerinde Toncoin’i kullanılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, Telegram kanal sahipleri, kanallarında gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin yüzde 50’sini alabiliyor. Ayrıca, ocak 2025’te TON Foundation tarafından yapılan açıklamada, Telegram Mini Uygulamaları için TON Connect’in tek cüzdan bağlantı protokolü olacağı belirtilmişti.

Mini uygulamalarda zorunlu geçiş

Telegram’ın blockchain rehberlerinde yer alan kurallara göre, platformda çalışan mevcut Mini Uygulamaların, 2025 şubat ayına kadar diğer blockchainlerden TON ağına geçiş yapması gerekiyor. Geliştiricilerin, akıllı sözleşmelerini tașıması ve yalnızca TON Connect’i kullanması şart koşuldu. Bu, TON’un Telegram ekosistemi içindeki önemini daha da artırıyor.

Pavel Durov yaptığı paylaşımda, TON’da işlem ücretlerinin altıda birine düştüğünü ve bunun ardından teknolojik yeniliklere odaklanacaklarını söyledi. Gelecek adımlar arasında geliştiriciler için yeni araçlar, güncellenmiş bir internet sitesi ve performans artırıcı yenilikler bulunuyor.

Bütün bu gelişmeler, Telegram’ın blockchain ve Web3 alanındaki varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar olarak yorumlanıyor. Ancak TON Foundation’un bundan sonra üstleneceği roller ve Telegram’ın doğrulayıcı olarak sahip olacağı ağ payı gibi detaylar ilerleyen dönemde netleşecek.

Kullanıcı tarafında ise Telegram ile Toncoin’in birbirine daha entegre hale gelmesi, hem ağda hem de kripto piyasalarında hareketlilik yaratıyor. Son açıklamaların ardından Toncoin’in fiyatındaki sert artış, yatırımcı ilgisinin yoğunluğunu gösteriyor.