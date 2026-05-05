Telegram TON’un en büyük doğrulayıcısı oldu fee’ler %99 düştü

Telegram, TON ekosisteminde önemli bir değişime imza atarak, ağın en büyük doğrulayıcısı konumuna geçti. Bu hamleyle birlikte TON, Telegram Mini Uygulama ekosistemi için tek blokzincir altyapısı haline geldi. Şirketin kurucusu Pavel Durov’un duyurusu üzerine, TON ağındaki işlem ücretlerinde altı kata kadar indirim gerçekleştirildi; yeni oran yaklaşık 0,0005 dolar seviyesine çekildi. Yaklaşık iki üç hafta içinde geliştiricilere yönelik yeni araçlar ve performans iyileştirmeleri de platforma eklenecek.

TON’ın Yolculuğu ve Son Durum

TON, ilk olarak Telegram ekibi tarafından 2018 yılında geliştirildi. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun baskısıyla, proje 2020 yılında gönüllülerden oluşan TON Foundation’a devredilmişti. Bu son değişimle birlikte, yönetim tekrar Telegram ekibinin kontrolüne geçmiş oldu ve projenin asıl çizgisine geri dönüldü. Telegram ise 1 milyar aktif aylık kullanıcıya sahip büyük bir mesajlaşma platformu olarak, kripto ve blockchain teknolojilerinin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Habere göre, bu gelişmenin ardından Toncoin fiyatında hızla artış yaşandı ve günlük kazançlar yüzde 28’e kadar ulaştı. TON memecoin’lerin toplam piyasa değeri ise 156 milyon dolara yükseldi. Uzmanlar, orta ve uzun vadeli görünümde TON’un önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyeleri görebileceğini belirtiyor. CryptoRank ve Cryptopolitan gibi kaynaklar, 2029 yılında TON fiyatının 10 doları geçebileceğini ancak kısa vadede 100 veya 1000 dolar gibi seviyelerin gerçekçi görülmediğini aktarıyor.

Telegram ve Yapay Zeka Entegrasyonu

Son altı ayda Telegram ve TON ekibi, özellikle yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi için önemli güncellemeler yayınladı. Bunlar arasında, ana ağda işlem onay süresinin bir saniyenin altına çekilmesi de bulunuyor. Bu hız artışı, ödeme işlemleri veya blockchain ile sık iletişimde bulunan yapay zeka geliştirenler için büyük kolaylık sağlıyor.

Telegram platformu, botlar, mini uygulamalar ve ödemeler gibi özellikleriyle geliştiricilere geniş olanaklar sunuyor. Kullanıcılar, herhangi ek bir uygulama indirmeden veya hesap oluşturmadan, doğrudan Telegram üzerinden yeni nesil yapay zeka hizmetlerine ulaşabiliyor.

Platform, “Konu” (Topics) özelliğini de özel sohbetlere entegre ederek kullanıcıların bire bir bot konuşmalarını başlıklar halinde düzenlemelerine imkan veriyor. Bu özellikle, tek bir bot üzerinden birden fazla iş sürecini yönetme ihtiyacı olan kullanıcılar için fayda sağlıyor.

Telegram’da Web3 ve TON’un Yeri

Pavel Durov’un stratejik yol haritası, TON’un Telegram kullanıcıları için tek blockchain olması ve uygulamanın bir “Web3 Süper Uygulama”ya dönüşmesi hedefini resmen ortaya koydu. Nisan 2026’daki “Catch 2.0” yükseltmesi ile blok üretim hızlarında anlamlı bir artış elde edildi ve “neredeyse anlık” ödemeler mümkün hale geldi.

Yedi adımlı “Make TON Great Again” planı sayesinde, mini uygulamalar içinde yapılan mikro ödemeler çok daha verimli hale geldi. Telegram cüzdanı ise yeni bir arayüz, çoklu zincir destekleri ve kolay fiat giriş-çıkış özelliği ile güncelleniyor.

Platform, oyun, alım-satım ve merkeziyetsiz yapay zeka servisi gibi uygulamaları ana akım kullanıcılara sunarken; kullanıcı adları, sanal numaralar ve NFT olarak özel hediyeler TON ağı üzerinde dijital varlık olarak saklanıyor.

Resmi entegrasyon ile, Telegram kullanıcılarının uygulama içinde kriptoyla yerel olarak işlem yapabilmesi mümkün hale geliyor ve platformda gerçekleştirilen tüm işlemler için TON tokenı zorunlu hale geliyor.

Fakat merkezi kontrolün tek bir şirkete geçmesi hem merkeziyetsizlik hem de topluluk katılımı açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. TON’un en büyük doğrulayıcısının artık topluluk değil de özel bir şirket olması, ekosistem içinde tartışma yarattı.

“TON’un resmi blokzincir haline gelmesi, Telegram ekosisteminde tokena olan talebi belirgin şekilde artırıyor. Ancak yönetimsel merkezileşme, blokzincirin temel ilkeleriyle uzun vadede ne kadar uyumlu olacağı konusunda soru işaretleri taşıyor.”