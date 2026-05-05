Kayıt Banner
Toncoin (TON)

Telegram TON’un en büyük doğrulayıcısı oldu fee’ler %99 düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Telegram en büyük TON doğrulayıcısı oldu, fee’ler %99 düştü.
  • Ekosistem mini uygulamalar, botlar ve yeni cüzdan deneyimiyle genişliyor.
  • Kritik nokta: TON’un ana doğrulayıcısının Telegram’a geçmesi merkeziyetsizlik konusunda tartışma yarattı.
COINTURK
COINTURK

Telegram, TON ekosisteminde önemli bir değişime imza atarak, ağın en büyük doğrulayıcısı konumuna geçti. Bu hamleyle birlikte TON, Telegram Mini Uygulama ekosistemi için tek blokzincir altyapısı haline geldi. Şirketin kurucusu Pavel Durov’un duyurusu üzerine, TON ağındaki işlem ücretlerinde altı kata kadar indirim gerçekleştirildi; yeni oran yaklaşık 0,0005 dolar seviyesine çekildi. Yaklaşık iki üç hafta içinde geliştiricilere yönelik yeni araçlar ve performans iyileştirmeleri de platforma eklenecek.

İçindekiler
1 TON’ın Yolculuğu ve Son Durum
2 Telegram ve Yapay Zeka Entegrasyonu
3 Telegram’da Web3 ve TON’un Yeri

TON’ın Yolculuğu ve Son Durum

TON, ilk olarak Telegram ekibi tarafından 2018 yılında geliştirildi. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun baskısıyla, proje 2020 yılında gönüllülerden oluşan TON Foundation’a devredilmişti. Bu son değişimle birlikte, yönetim tekrar Telegram ekibinin kontrolüne geçmiş oldu ve projenin asıl çizgisine geri dönüldü. Telegram ise 1 milyar aktif aylık kullanıcıya sahip büyük bir mesajlaşma platformu olarak, kripto ve blockchain teknolojilerinin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.

Habere göre, bu gelişmenin ardından Toncoin fiyatında hızla artış yaşandı ve günlük kazançlar yüzde 28’e kadar ulaştı. TON memecoin’lerin toplam piyasa değeri ise 156 milyon dolara yükseldi. Uzmanlar, orta ve uzun vadeli görünümde TON’un önümüzdeki yıllarda daha yüksek seviyeleri görebileceğini belirtiyor. CryptoRank ve Cryptopolitan gibi kaynaklar, 2029 yılında TON fiyatının 10 doları geçebileceğini ancak kısa vadede 100 veya 1000 dolar gibi seviyelerin gerçekçi görülmediğini aktarıyor.

Telegram ve Yapay Zeka Entegrasyonu

Son altı ayda Telegram ve TON ekibi, özellikle yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi için önemli güncellemeler yayınladı. Bunlar arasında, ana ağda işlem onay süresinin bir saniyenin altına çekilmesi de bulunuyor. Bu hız artışı, ödeme işlemleri veya blockchain ile sık iletişimde bulunan yapay zeka geliştirenler için büyük kolaylık sağlıyor.

Telegram platformu, botlar, mini uygulamalar ve ödemeler gibi özellikleriyle geliştiricilere geniş olanaklar sunuyor. Kullanıcılar, herhangi ek bir uygulama indirmeden veya hesap oluşturmadan, doğrudan Telegram üzerinden yeni nesil yapay zeka hizmetlerine ulaşabiliyor.

Platform, “Konu” (Topics) özelliğini de özel sohbetlere entegre ederek kullanıcıların bire bir bot konuşmalarını başlıklar halinde düzenlemelerine imkan veriyor. Bu özellikle, tek bir bot üzerinden birden fazla iş sürecini yönetme ihtiyacı olan kullanıcılar için fayda sağlıyor.

Telegram’da Web3 ve TON’un Yeri

Pavel Durov’un stratejik yol haritası, TON’un Telegram kullanıcıları için tek blockchain olması ve uygulamanın bir “Web3 Süper Uygulama”ya dönüşmesi hedefini resmen ortaya koydu. Nisan 2026’daki “Catch 2.0” yükseltmesi ile blok üretim hızlarında anlamlı bir artış elde edildi ve “neredeyse anlık” ödemeler mümkün hale geldi.

Yedi adımlı “Make TON Great Again” planı sayesinde, mini uygulamalar içinde yapılan mikro ödemeler çok daha verimli hale geldi. Telegram cüzdanı ise yeni bir arayüz, çoklu zincir destekleri ve kolay fiat giriş-çıkış özelliği ile güncelleniyor.

Platform, oyun, alım-satım ve merkeziyetsiz yapay zeka servisi gibi uygulamaları ana akım kullanıcılara sunarken; kullanıcı adları, sanal numaralar ve NFT olarak özel hediyeler TON ağı üzerinde dijital varlık olarak saklanıyor.

Resmi entegrasyon ile, Telegram kullanıcılarının uygulama içinde kriptoyla yerel olarak işlem yapabilmesi mümkün hale geliyor ve platformda gerçekleştirilen tüm işlemler için TON tokenı zorunlu hale geliyor.

Fakat merkezi kontrolün tek bir şirkete geçmesi hem merkeziyetsizlik hem de topluluk katılımı açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. TON’un en büyük doğrulayıcısının artık topluluk değil de özel bir şirket olması, ekosistem içinde tartışma yarattı.

“TON’un resmi blokzincir haline gelmesi, Telegram ekosisteminde tokena olan talebi belirgin şekilde artırıyor. Ancak yönetimsel merkezileşme, blokzincirin temel ilkeleriyle uzun vadede ne kadar uyumlu olacağı konusunda soru işaretleri taşıyor.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Telegram ton’a ana güç oluyor toncoin yüzde 34 yükseldi

Toncoin fiyatı Telegram’ın liderliğiyle %7.5 yükseldi

Toncoin için 2026’da 3,35 dolar, 2030’da ise 20,42 dolarlık fiyat hedefi öne çıktı

TON yeni cüzdan standardıyla yapay zeka ödemelerinde iddiasını artırdı

Toncoin fiyatında sert düzeltme: 2026’da zirve tahmini 4,35 dolar

Mesajlaşma Uygulamasından Finans Devine: Telegram’dan Kripto Para Dünyasını Sallayan Yeni Hamle

Cüzdanlar Bayram Edecek: Bu Altcoin’de Kullanıcılara Beklenmedik Müjde

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ETF’lerine üç günde 1,1 milyar doları aşan giriş kaydedildi
Bir Sonraki Yazı Telegram ton’a ana güç oluyor toncoin yüzde 34 yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Telegram ton’a ana güç oluyor toncoin yüzde 34 yükseldi
Toncoin (TON)
Bitcoin ETF’lerine üç günde 1,1 milyar doları aşan giriş kaydedildi
BITCOIN (BTC)
DTCC tokenizasyon hizmeti için Ripple, BlackRock, JPMorgan ve Nasdaq işbirliğiyle 2026 takvimi açıkladı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin spot ETF’lere üç günde 1,1 milyar dolar girişle yeni rekor gelir
BITCOIN (BTC)
K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını yapay zekaya yönlendirdi hissede %25 düşüş yaşandı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?