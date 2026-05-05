Bitcoin ETF’lerine üç günde 1,1 milyar doları aşan giriş kaydedildi

ABD merkezli büyük finans kuruluşlarının sunduğu spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisi haftaya güçlü başladı. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin liderlik ettiği ürünler, son üç günde dikkat çekici net para girişi yaşadı.

ETF’lerde yeni rüzgar: Yükselen fon akışı

Pazartesi günü, başta BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ı olmak üzere en büyük ETF’lere toplamda 532,21 milyon dolarlık net giriş oldu. En çok yatırım çeken ürün BlackRock oldu ve tek başına 335,49 milyon dolar fon topladı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı ise 184,57 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı. Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’i ise daha düşük bir girişle, 12,16 milyon dolarda kaldı. Diğer fonlar ise görece yatay bir tablo sergiledi.

Bu rakamlara, geçen haftanın sonunda yaşanan hareketlilik de eklendiğinde, sadece Cuma günü fonlara 629,73 milyon dolarlık giriş olduğu görüldü. Böylece, üç gün üst üste artan talep ile fonlardaki toplam net para girişi 1,1 milyar doları aştı. Daha önce üç gün üst üste toplamda 490,63 milyon dolar çıkış yaşanmış ve yatırımcılar kısa süreliğine ETF’lerden uzaklaşmıştı.

Bitcoin’in fiyatında yukarı yönlü hareket

Piyasadaki iyimserlik, Bitcoin fiyatına da yansıdı. Haftaya 79.000 doların altında başlayan Bitcoin, gün içerisinde hızlı bir toparlanma sergiledi. Kısa sürede 80.000 doların üzerine çıkarak 81.500 dolar bandına yaklaşan kripto para, burada bir miktar dirençle karşılaştı. Ancak genel olarak yükselişin ani ve sert sıçramalarla değil, istikrarlı alımlarla gerçekleştiği dikkat çekti.

Basın saati itibarıyla Bitcoin, 80.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı gün içinde kısa süreli dalgalanmalara rağmen güçlü duruşunu korudu.

“Son üç günlük periyotta ETF’lerde görülen hızlı toparlanma, kurumsal yatırımcıların piyasaya yeniden güven eğilimi gösterdiğini düşündürüyor.”

Ethereum ETF’leri ve küresel piyasaların etkisi

Sadece Bitcoin değil, spot Ethereum ETF’leri de haftanın ilk gününde 61,29 milyon dolarlık net fon girişiyle dikkat çekti. Bu ürünler Cuma günü ise 101,18 milyon dolar ile daha güçlü bir giriş yakalamıştı. Toplamda Ethereum fonlarına olan akış, 12 milyar dolar barajını geçerek önemli bir eşiğe ulaştı.

Nisan ayı sonunda yaşanan sert dalgalanmalar ve peş peşe görülen çıkışlardan sonra, hem Bitcoin hem de Ethereum tarafında gelen bu fon girişlerinin piyasadaki belirsizliği azalttığı belirtildi.

Analistler, makroekonomik koşullardaki iyileşmenin ve ETF talebinin sürmesinin, kripto piyasalarının yeniden güven kazanmaya başladığına işaret ettiğini düşünüyor.