Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerine üç günde 1,1 milyar doları aşan giriş kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin ETF’lerinde üç günde yüksek tutarlı giriş serisi yaşandı.
  • BlackRock ve Fidelity liderliğinde fonlara 1,1 milyar doları geçen para aktı.
  • Kurumsal ilginin yeniden güçlenmesiyle $BTC kritik seviye olan 80.000 doların üzerinde tutundu.
  • 📈 Ama asıl dikkat çeken, Ethereum ETF’lerinde de girişlerin hızlanması ve toplamda 12 milyar doların aşılması oldu.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli büyük finans kuruluşlarının sunduğu spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yatırımcı ilgisi haftaya güçlü başladı. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin liderlik ettiği ürünler, son üç günde dikkat çekici net para girişi yaşadı.

İçindekiler
1 ETF’lerde yeni rüzgar: Yükselen fon akışı
2 Bitcoin’in fiyatında yukarı yönlü hareket
3 Ethereum ETF’leri ve küresel piyasaların etkisi

ETF’lerde yeni rüzgar: Yükselen fon akışı

Pazartesi günü, başta BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ı olmak üzere en büyük ETF’lere toplamda 532,21 milyon dolarlık net giriş oldu. En çok yatırım çeken ürün BlackRock oldu ve tek başına 335,49 milyon dolar fon topladı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı ise 184,57 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı. Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’i ise daha düşük bir girişle, 12,16 milyon dolarda kaldı. Diğer fonlar ise görece yatay bir tablo sergiledi.

Bu rakamlara, geçen haftanın sonunda yaşanan hareketlilik de eklendiğinde, sadece Cuma günü fonlara 629,73 milyon dolarlık giriş olduğu görüldü. Böylece, üç gün üst üste artan talep ile fonlardaki toplam net para girişi 1,1 milyar doları aştı. Daha önce üç gün üst üste toplamda 490,63 milyon dolar çıkış yaşanmış ve yatırımcılar kısa süreliğine ETF’lerden uzaklaşmıştı.

Bitcoin’in fiyatında yukarı yönlü hareket

Piyasadaki iyimserlik, Bitcoin fiyatına da yansıdı. Haftaya 79.000 doların altında başlayan Bitcoin, gün içerisinde hızlı bir toparlanma sergiledi. Kısa sürede 80.000 doların üzerine çıkarak 81.500 dolar bandına yaklaşan kripto para, burada bir miktar dirençle karşılaştı. Ancak genel olarak yükselişin ani ve sert sıçramalarla değil, istikrarlı alımlarla gerçekleştiği dikkat çekti.

Basın saati itibarıyla Bitcoin, 80.700 dolar seviyesinde işlem görüyordu. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı gün içinde kısa süreli dalgalanmalara rağmen güçlü duruşunu korudu.

“Son üç günlük periyotta ETF’lerde görülen hızlı toparlanma, kurumsal yatırımcıların piyasaya yeniden güven eğilimi gösterdiğini düşündürüyor.”

Ethereum ETF’leri ve küresel piyasaların etkisi

Sadece Bitcoin değil, spot Ethereum ETF’leri de haftanın ilk gününde 61,29 milyon dolarlık net fon girişiyle dikkat çekti. Bu ürünler Cuma günü ise 101,18 milyon dolar ile daha güçlü bir giriş yakalamıştı. Toplamda Ethereum fonlarına olan akış, 12 milyar dolar barajını geçerek önemli bir eşiğe ulaştı.

Nisan ayı sonunda yaşanan sert dalgalanmalar ve peş peşe görülen çıkışlardan sonra, hem Bitcoin hem de Ethereum tarafında gelen bu fon girişlerinin piyasadaki belirsizliği azalttığı belirtildi.

Analistler, makroekonomik koşullardaki iyileşmenin ve ETF talebinin sürmesinin, kripto piyasalarının yeniden güven kazanmaya başladığına işaret ettiğini düşünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin spot ETF’lere üç günde 1,1 milyar dolar girişle yeni rekor gelir

K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını yapay zekaya yönlendirdi hissede %25 düşüş yaşandı

Bitcoin 81.000 doları aştı, opsiyon piyasasında hareket arttı

Halka açık şirketlerin Bitcoin varlığı 1,15 milyon BTC’ye ulaştı

BlackRock CEO’su Fink’in tokenizasyon açıklaması kurumsal yatırımcılara yön veriyor

Bitcoin 80.000 dolar sınırında takıldı, Asya piyasası etkisi azaldı

Bitcoin 80.000 doları aştı likidasyonlar 270 milyon dolara ulaştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı DTCC tokenizasyon hizmeti için Ripple, BlackRock, JPMorgan ve Nasdaq işbirliğiyle 2026 takvimi açıkladı
Bir Sonraki Yazı Telegram TON’un en büyük doğrulayıcısı oldu fee’ler %99 düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Telegram ton’a ana güç oluyor toncoin yüzde 34 yükseldi
Toncoin (TON)
Telegram TON’un en büyük doğrulayıcısı oldu fee’ler %99 düştü
Toncoin (TON)
DTCC tokenizasyon hizmeti için Ripple, BlackRock, JPMorgan ve Nasdaq işbirliğiyle 2026 takvimi açıkladı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin spot ETF’lere üç günde 1,1 milyar dolar girişle yeni rekor gelir
BITCOIN (BTC)
K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını yapay zekaya yönlendirdi hissede %25 düşüş yaşandı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?