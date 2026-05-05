DTCC tokenizasyon hizmeti için Ripple, BlackRock, JPMorgan ve Nasdaq işbirliğiyle 2026 takvimi açıkladı

Amerika merkezli menkul kıymet takas ve saklama devlerinden DTCC, ana finans altyapısını blokzincir tabanlı varlıklarla entegre etmeye yönelik adımlarını hızlandırdı. Şirket, uzun süredir beklenen DTC tokenizasyon hizmeti için ilk ticaretlerin Temmuz 2026’da başlayacağını, kapsamlı bir lansmanın ise Ekim 2026’ya planlandığını duyurdu. Bu girişim, geleneksel piyasa oyuncularının blokzincir teknolojisini sermaye piyasalarına entegre etme yönündeki büyüyen eğilimi gözler önüne seriyor.

50’den fazla finans kuruluşu projede yer alıyor

DTCC, hali hazırda dünyanın önde gelen menkul kıymet ve varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Günlük trilyonlarca dolarlık işlem hacmine sahip olan sistem, küresel finansal istikrar açısından kritik bir rol oynuyor. Şirket, bu yeni tokenizasyon projesini, bankalar, varlık yöneticileri, aracı kurumlar, alım-satım platformları ve teknoloji şirketlerinden oluşan geniş bir çalışma grubu ile şekillendiriyor.

Projede Ripple Prime, BlackRock, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Nasdaq, Ondo Finance ve Payward gibi dikkat çeken kurumlar doğrudan yer alıyor. Geleneksel Wall Street kurumları ile dijital varlık odaklı firmaların aynı yapı içinde buluşması, geleneksel ve yeni finans dünyası arasındaki yakınlaşmayı hızlandırıyor.

Çalışma grubu, mevcut finansal sistemlerin blokzincir teknolojisinden faydalanmasını hedeflerken, tokenleştirilen hisse senetleri, borsa yatırım fonları ve ABD Hazine tahvilleri gibi varlıkların tek bir altyapı üzerinden işlem görebilmesini mümkün kılacak. Böylece, klasik takas ve saklama sistemleri ile blokzincir temelli dijital varlıkların aynı platformda buluşması amaçlanıyor.

Tokenizasyon stratejisi ve DTCC’nin rolü

DTCC’nin bu hamlesi, sektörde yalnızca yeni teknolojilere geçiş olarak görülmüyor; asıl olarak altyapı düzeyinde büyük bir birleşmeye işaret ediyor. Şirketin mevcut sistemleri, dünya genelindeki tahvil, hisse senedi ve ETF işlemlerinin saklama ve takasını merkezi şekilde sürdürüyor. Bu açıdan DTCC’nin bir projenin parçası olması, dijital finans teknolojilerinin ana akıma geçmesi açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Frank La Salla, tokenizasyonun piyasalara likidite, şeffaflık ve verimlilik kazandırabileceğini belirtirken, bu kazanımların denetlenen ve güvenilir altyapılarda gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DTCC ile ortak çalışan sektör temsilcileriyle işbirliğini sürdürdüklerini ve servisin sektörün bugünkü ile gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirildiğini açıkladı.

Pilot uygulamanın 2026’daki ilk ticaretlerle başlaması planlanırken, yıl bitmeden tüm katılımcıların dahil olabileceği daha geniş kapsamlı bir lansman yapılacağı aktarıldı. Bu aşamalı geçiş, DTCC’nin temkinli ve sistem öncelikli yaklaşımını yansıtıyor.

Ripple Prime ve endüstriyel yakınsama

Projeye dahil edilen Ripple Prime ve benzeri şirketler, uzun zamandır blokzincir altyapılarının sınır ötesi likidite ve hızlı mutabakat avantajlarını savunuyordu. Bu alanda dijital varlıkların klasik piyasa altyapılarına entegrasyonu hız kazanıyor.

DTCC’nin önceki patent başvurularında, XRP ve Stellar (XLM) gibi varlıklar üzerinden likidite modeli ve piyasa entegrasyonu konseptlerine yer verilmişti. Bu gelişmeler, kurumsal dünyada token tabanlı likiditeye olan ilgiyi artırırken, şirketlerin denemeden altyapı kurma aşamasına geçtiğini gösteriyor.

Sonuç itibarıyla DTCC’nin tokenizasyon atağı, klasik ve dijital finans dünyalarını tek bir sistem içinde buluşturmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Katılımcı şirketlerin büyüklüğü ve alanındaki uzmanlığı dikkate alındığında, blokzincir tabanlı varlıkların artık yalnızca deneme amaçlı değil, ana finansal altyapının içinde konumlandırıldığı görülüyor.