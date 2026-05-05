Bitcoin spot ETF’lere üç günde 1,1 milyar dolar girişle yeni rekor gelir

ABD’de işlem gören Bitcoin spot ETF’leri bu hafta başında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Pazartesi günü toplamda 532,21 milyon dolarlık net giriş kayıtlara geçti. Bitcoin’in yeniden 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması ve ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinin yarattığı iyimserlik, risk iştahının artmasına neden oldu.

Fon girişlerinde öne çıkanlar

Verilere göre BlackRock’un Bitcoin ETF’si iShares Bitcoin Trust en yüksek günlük girişi gördü; fon portföyüne 335,49 milyon dolar ekledi. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı da 184,57 milyon dolarlık artışla dikkat çekti. Bu iki büyük fon dışında Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’si tek pozitif hareketi göstererek 12,16 milyon dolar girişi sağladı. Diğer ETF’lerde ise yeni yatırım kaydedilmedi.

Bu güçlü girişler, üst üste üç gün boyunca olumlu seyrin sürmesini sağladı. Cuma günü toplam 629,73 milyon dolar, Perşembe ise daha hafif bir artışla 14,76 milyon dolar giriş olduğu belirtildi. Bu olumlu ivme, öncesinde yaşanan ve 490,63 milyon dolarlık toplam çıkışla sonuçlanan üç günün ardından geldi.

Bitcoin fiyatında psikolojik baraj aşıldı

Son dönemdeki giriş dalgası, Bitcoin fiyatının üç ay sonra ilk kez 80 bin dolar psikolojik seviyesini geçmesiyle aynı zamana denk geldi. Lider kripto para birimi an itibarıyla 81.029 dolar civarında işlem görüyor ve bu fiyat son 24 saatte yüzde 1,5’lik artışı temsil ediyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’deki bu son yükseliş yatırımcıların ilgisini daha da artırdı.

Uzmanlara göre bu hareketliliğin arka planında, ateşkes sonrasında risk alma iştahının canlanması yatıyor. Bitunix tarafından paylaşılan analizde, Bitcoin’in özellikle 79.500-81.000 dolar bandında yoğunlaşan kısa pozisyonları temizlemesiyle, yatırımcıların 80 bin doları yeniden kazanmasında bu sürecin etkili olduğu ileri sürüldü. 77.000-78.000 dolar seviyesi ise artık kaldıraçlı alımlar için ana destek noktası olarak tanımlanıyor.

“Genel olarak bakıldığında, Bitcoin artık sadece kripto piyasasına özgü duyarlılıkla yönlenmiyor; makro gelişmeler ve likidite yapısıyla birlikte fiyatlanmaya başladı.” şeklinde Bitunix analistlerinin değerlendirmesi yer aldı.

Makroekonomik gelişmelerin kriptoya etkisi

Öte yandan uzmanlar, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nda başlattığı ve 15 bin askerin eşlik ettiği yeni operasyona dikkat çekiyor. İran’ın ise bu girişimin ateşkes anlaşmasına zarar verebileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Bu tür askeri ve politik gelişmelerin kripto piyasalarında volatiliteye neden olabileceği düşünülüyor.

Bu hafta açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam raporu ve Fed’den gelecek değerlendirmeler de piyasanın genel yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Analistler, enflasyon beklentileri yüksek seyretmeye devam ederse, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre sıkı tutabileceğini, bunun ise kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor. Öte yandan, veriler zayıf gelirse teknoloji ve dijital varlıklara yeniden dönüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Benzer şekilde, spot Ether ETF’leri de pazartesi günü 61,29 milyon dolarlık net girişle dikkat çekerken, cuma günkü 101,18 milyon dolarlık akış sayesinde toplam girişler 12 milyar doların üzerine çıktı. Nisanda kısa süreli çıkışlar yaşanmıştı, ancak mayısa olumlu bir ivmeyle girildiği gözleniyor.