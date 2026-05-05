K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını yapay zekaya yönlendirdi hissede %25 düşüş yaşandı

Kore merkezli medya ve teknoloji şirketi K Wave Media, daha önce duyurduğu Bitcoin birikim planını rafa kaldırarak 485 milyon dolarlık sermayesini yapay zeka altyapısına yönlendirme kararı aldı. Şirket bu yeni strateji değişimini, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 4 Mayıs’ta sunduğu resmi bildirimle açıkladı. Bu adım sonrası K Wave Media’nın borsa hisselerinde sert bir düşüş görüldü ve hisse fiyatı bir gün içinde %25’e yakın değer kaybederek 0,3071 dolara geriledi.

Şirketin strateji değişimi ve nedenleri

K Wave Media yönetimi, kripto para piyasasından uzaklaşıp yapay zekaya odaklanmaya Anson Funds ile yapılan yeni bir finansman anlaşması kapsamında karar verdi. Anson Funds, başlangıçta şirkete 500 milyon dolarlık bir sermaye sağlama taahhüdünde bulunmuş ve bu kaynağın Bitcoin biriktirmek üzere kullanılmasına destek vermişti. Ancak güncellenen sözleşmeyle birlikte bu fonun artık veri merkezleri, GPU altyapısı, yapay zeka kiralama operasyonları ve ilgili satın almalar alanında kullanılacağı belirtildi.

Yönetim bu değişikliğin, yapay zekanın kısa vadede daha geniş bir büyüme potansiyeli sunmasından kaynaklandığını belirtiyor. Pek çok uluslararası şirket gibi K Wave Media da dijital varlıklardan ziyade yapay zeka alanında umut gördüğünü aktarıyor. Buna rağmen şirket, Kore kültürüne dair fikri mülkiyet haklarına, dijital varlıklara ve tokenize edilmiş menkullere dayanan genel vizyonunu sürdürecek.

Piyasa tepkisi ve hisse fiyatındaki dalgalanma

Duyurunun ardından yatırımcıların tepkisi olumsuz oldu. K Wave Media’nın hisse fiyatı işlem günü başında 0,309 dolardan açıldı ve gün içinde 0,28 ile 0,587 dolar arasında büyük dalgalanma gösterdi. Özellikle Bitcoin’e odaklanan bir stratejiden hızla vazgeçilmesi, hisse üzerindeki baskıyı artırırken, piyasalarda şirketin bu yeni yönelimini nasıl değerlendireceği konusunda belirsizlikler oluştu.

K Wave Media’nın bu radikal dönüşümüyle, Bitcoin ağırlıklı sermaye yönetimi modeli ikinci plana atılırken, şirket yapay zekadaki yükselen talebi öncelikli yatırım alanı olarak konumlandırıyor.

Yapısal değişimler ve yeni adımlar

Şirket, finansal durumunu güçlendirmek için önemli bir yeniden yapılanmaya da gidiyor. Bu kapsamda, K Wave Media’nın en büyük iştiraki konumundaki Play Co., Ltd. şirketinin tamamının eski sahibine devredilmesi için yönetim kurulu tarafından onay verildi. Söz konusu satış gerçekleşirse, şirket yaklaşık 48 milyon dolarlık borcundan ve buna bağlı risklerden kurtulmuş olacak.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, K Wave Media ismini “Talivar Technologies” olarak değiştirmeyi planlıyor. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için temmuz 2026’da yapılacak genel kurulda hissedarların onayı aranacak.