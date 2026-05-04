BTC 80.000 doları kırdı son üç ayın zirvesi görüldü

Bitcoin yılbaşından bu yana gördüğü en düşük seviye olan 62.000 dolar sonrasında güçlü bir toparlanma sürecine girdi ve sadece beş işlem gününde yüzde 5,5 oranında yükseldi. Bu hareket, BTC fiyatının kısa bir süre içinde 78.415 dolardan başlayarak 80.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı. Fiyat 4:20’de 80.515 dolarla zirve yaptıktan sonra hafifçe geriledi.

Etf talebi ve borsa hareketleri

Bitcoin’deki bu yükselişi tetikleyen en büyük etkenlerden biri, ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerine olan güçlü girişler oldu. Cuma günü, spot ETF’lere toplamda 629,8 milyon dolarlık net giriş yaşanarak son iki haftanın en yüksek günü kaydedildi. Farside Investors’ın verilerine göre, son 14 seansın 11’inde ETF’lere pozitif günlük giriş gerçekleşti.

Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesi, hem teknik analiz açısından hem de piyasa algısı bakımından kritik eşiklerden biri olarak görülüyor. Brave New Coin analizinde, geçtiğimiz ay fiyatların yatay seyrinin bir taban mı, yoksa zirve sinyali mi olduğunun, 80.000 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerle netleşebileceği belirtildi.

“Bu bir şüphe rallisi,” ifadesini kullanan kripto analisti Matthew Hyland, son dönemde piyasanın yeniden yükselişe dair inancının düşük olduğunu aktardı. Aynı şekilde MN Capital kurucusu Michael van de Poppe de fiyat yükselişlerinin belirli anlatılara bağlanması gerekmediğine dikkat çekti.

Ancak jeopolitik gelişmeler piyasaya hızlıca etki etti. İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir petrol tesisine saldırı düzenlediği haberlerinin ardından global petrol fiyatlarında sert artışlar yaşandı ve ABD hisse senetlerinde baskı oluştu. Bitcoin ise 80.000 dolar civarında dalgalı seyrini sürdürdü.

Yatırımcıların yol haritası ve kurumsal dinamikler

Teknik olarak, yatırımcıların bakışları şimdi 84.000 dolar seviyesindeki CME fiyat boşluğuna çevrilmiş durumda. Coinglass’ın verilerine göre, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir yükseliş, borsalarda 2,85 milyar dolardan fazla kaldıraçlı kısa pozisyonun tasfiye olmasını tetikleyebilir. Bu da taze bir yükseliş ivmesi yaratma potansiyeli taşıyor.

Kurumsal tarafta, en büyük Bitcoin sahibi olan MicroStrategy strateji başkanı Michael Saylor dikkat çekici bir açıklamayla, bu hafta yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Saylor’ın liderliğindeki MicroStrategy, şu an itibariyle ortalama 75.537 dolar maliyetle 818.334 Bitcoin’e sahip. Alımlarını genellikle farklı finansal enstrümanlarla destekleyen şirketin satmak yerine biriktirmeye devam etmesi, piyasadaki kurumsal talebin sürdüğüne işaret ediyor.

Euro Pacific Asset Management baş ekonomisti Peter Schiff, MicroStrategy’nin STRC adlı özel hisse senediyle verdiği yüzde 11,5’lik temettünün sürdürülebilirliğine dair endişelerini dile getirdi ve bunun uzun vadede risk doğurabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan Seeking Alpha yazarı Joseph Parrish de, mevcut nakit rezervlerinin temettü taahhütlerini karşılamaya yetmeyebileceğine ve BTC fiyatında düşüş yaşanırsa, ilave hisse ihracının yatırımcıları seyreltebileceğine dikkat çekti.

Geleceğe dair beklentiler

Piyasada, özellikle Binance’teki hacim artışları dikkat çekiyor. CryptoQuant analisti Amr Taha, Pazartesi günkü yükselişte, iki ardışık saatte sırasıyla 1,19 milyar ve 792 milyon dolarlık alım işlemi gerçekleştiğini bildirdi. Bu tür artışların genel olarak geri çekilme beklemeden fiyat kovalamak isteyen traderlara işaret ettiği vurgulandı. Son 24 saatte toplamda 452 milyon dolarlık kripto tasfiyesi oldu; ağırlıklı olarak kısa pozisyonlar kapanmak zorunda kaldı.

Makro gelişmeler tarafında, Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt’in Bitcoin Konferansı’nda yaptığı duyuruya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın stratejik Bitcoin rezervlerine ilişkin önemli bir açıklama birkaç hafta içinde bekleniyor. Ayrıca, CLARITY Act’in Senato gündeminde olduğu ve stabilcoin faiz oranlarına yönelik uzlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde fiyatın 84.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı veya 76.500 dolar civarını test edip etmeyeceği, özellikle günlük kapanışlara ve İran gerginliğine dair yeni gelişmelere bağlı olacak. Michael Saylor ise Çarşamba günü yeniden sahneye çıkacak ve Miami Beach’teki Consensus etkinliğinde konuşması bekleniyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin haberin yazıldığı sırada 79.984 dolarda bulunuyordu.