Bitcoin 81.000 doları aştı, opsiyon piyasasında hareket arttı

Bitcoin salı günü Asya saatlerinde 81.000 doların üzerine çıkarak yılın ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü ABD piyasaları kapanışında 79.000 dolarda olan fiyat, haftalık bazda yüzde 5,3’lük bir artış göstermiş oldu.

Piyasalarda karışık seyir

Diğer büyük kripto paralarda ise fiyatlar birbirinden farklı yönlerde hareket etti. Ethereum 2.379 dolarda tutunurken, gün içinde yüzde 0,1 düştü ancak haftalık yüzde 4 artıda. XRP yüzde 0,9 geriledi ve 1,40 dolara indi. Solana yüzde 0,9’luk bir kayıpla 84,84 dolarda seyretti. BNB’nin fiyatı 626 dolar olarak kayda geçti. Dogecoin ise geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından yüzde 1 kayıpla 0,1117 dolara geriledi. Ancak son yedi günde yüzde 12,4’lük bir yükselişle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Dogecoin vadeli işlemlerinin açık pozisyon miktarı ise yılın en yüksek seviyelerinde kaldı. CryptoAppsy verilerine göre salı sabahı itibarıyla Bitcoin 81.000 doların üzerini gördü.

Jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik ortam

Bitcoin’deki hareket, küresel jeopolitik ve ekonomik gelişmelere rağmen gerçekleşti. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi yaşanan yüzde 5,8’lik yükselişin ardından 113 dolara gerilerken, ABD tipi WTI ise 104 dolar civarında hareket etti. İran’ın tartışmalı füze açıklamasının ardından bölgede riskler tırmandı. ABD donanmasına ait Truxtun ve Mason adlı savaş gemileri, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı’ndan geçerek iki ABD bayraklı gemiye eşlik etti. ABD Merkez Komutanlığı, bu geçişi “koordineli tehditler” nedeniyle düzenlediklerini bildirdi. Ayrıca Fujairah’daki bir petrol terminali hava saldırısına uğradı.

ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel’a yaptığı açıklamada bölgede çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini söyledi. Böylece daha önceden ilan edilen dört haftalık ateşkesin de sekteye uğradığı belirtildi.

Opsiyon piyasasında fiyat beklentileri yükseliyor

Bitcoin’deki yükselişin ardından opsiyon piyasalarında da canlılık gözlendi. Nomura’nın piyasa yapıcısı Laser Digital, CoinDesk’le paylaştığı notta, önümüzdeki günlerde daha yüksek fiyatlara yönelik pozisyonların arttığını aktardı. Son bir haftada volatilite düşük seyrederken, yatırımcılar fiyatta sert düşüşlere karşı koruma sağlayan opsiyonlar için daha fazla ödemeye razı olmuştu. Piyasanın genelinde ise yükselişten çok düşüş korkusu hâkimdi.

“Buna karşın, düşük maliyetli yukarı yönlü bahisler için sessiz bir talep vardı. Yatırımcılar, Bitcoin hafifçe yükseldiğinde getiri sağlayan call opsiyonları alıyor, büyük yükseliş durumunda getiri sağlayan diğer call’ları satarak bu işlemleri finanse ediyor. Böylece, fiyat üst bandı aşmazsa strateji neredeyse ücretsiz oluyor,” denildi.

Risk reversal (asimetrik opsiyon volatilitesi) göstergesi negatife dönmüş durumda; bu, piyasanın yükseliştensen çok düşüşten endişelendiğini gösteriyor. Eğer bu gösterge pozitife çevrilirse, piyasada temkinli havadan daha yapıcı bir beklentiye geçişin ilk sinyali olacak.

Tüm büyük merkez bankalarının geçen hafta faizleri sabit bırakması da ABD mali koşullarının mevcut aralıkta devam etmesini sağladı. Haftanın önemli gelişmeleri arasında, salı günü bazı büyük şirketlerin bilanço açıklamaları ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri yer alıyor. Sürpriz veriler Bitcoin’de oynaklığı yeniden artırabilir.