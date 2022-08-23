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Dogecoin – Ethereum Köprüsü Geliyor! İşte Bilmeniz Gerekenler!

Çift yönlü köprü, kullanıcıların DOGE'u Ethereum blok zincirine ve ETH’u Dogecoin blok zincirine taşımasına izin verecek.
11:55
23 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gelişiminin arkasındaki isim olan Blue Pepper’a göre, DogecoinEthereum köprüsünün 2022’de hayata geçmesi bekleniyor. Çift yönlü köprü, kullanıcıların DOGE’u Ethereum blok zincirine ve ETH’u Dogecoin blok zincirine taşımasına izin verecek.

Dogecoin – Ethereum Köprüsü

  • İşlem hacmi bakımından en büyük meme token olan Dogecoin, akıllı sözleşmelerde, merkezi olmayan finans protokollerinde ve non fungible token pazarlarında kullanılacak.
  • Dogecoin Vakfı, Blue Pepper, MyDoge ve BitGo, protokolü yönetmekten sorumlu olacak merkezi olmayan özerk organizasyonun (DAO) başlangıç üyeleri olacak.
  • Blue Pepper ayrıca bir Dogecoin köprüsü geliştirmenin en önemli sorunlarını da özetledi.
  • Her şeyden önce, geliştiricilerin devasa bir Solidity kod tabanı ve köprüyü hacklemek için kullanılabilecek çok sayıda saldırı vektörü ile mücadele etmesi gerekiyor.
  • Saldırganların en büyük hedeflerinden biri haline gelen Blockchain köprüleri, milyarlarca dolar değerinde kripto paranın ele geçirilmesine sebep olmuştu. Örneğin; Kuzey Koreli bilgisayar korsanları bu yılın başlarında Axie Infinity’nin 625 milyon dolarlık köprüsünü ele geçirdi.
  • Chainalysis’e göre, 2022’de şu ana kadar çalınan kripto para fonlarının çoğunluğu blockchain köprülerinden oluşuyor.
  • Akıllı sözleşmelerde bir güvenlik açığı varsa, bir bilgisayar korsanının bundan yararlanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu da blok zincir köprülerinin neden saldırıya açık olduğunu kanıtlıyor.
  • Dogecoin köprüsünün geliştiricilerinin karşılaştığı diğer zorluklar arasında Ethereum gas fee’lerin artması ve gerekli aktörlerin katılma konusundaki isteksizliği yer alıyor.
  • Mayıs ayı sonlarında Dogecoin Core geliştiricisi Michi Lumin, köprüyle ilgili bir toplantı yaptığını söyledi.  Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus ise köprünün oluşturulmasının mem kripto para birimine yardımcı olacağını iddia ediyor.

  • DOGE yazının kaleme alındığı sırada 0,068 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde %4’ün üzerinde yaşadığı artış dikkatleri çekiyor.

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