Dogecoin – Ethereum Köprüsü Geliyor! İşte Bilmeniz Gerekenler!
Çift yönlü köprü, kullanıcıların DOGE'u Ethereum blok zincirine ve ETH’u Dogecoin blok zincirine taşımasına izin verecek.
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Gelişiminin arkasındaki isim olan Blue Pepper’a göre, Dogecoin – Ethereum köprüsünün 2022’de hayata geçmesi bekleniyor. Çift yönlü köprü, kullanıcıların DOGE’u Ethereum blok zincirine ve ETH’u Dogecoin blok zincirine taşımasına izin verecek.
Dogecoin – Ethereum Köprüsü
- İşlem hacmi bakımından en büyük meme token olan Dogecoin, akıllı sözleşmelerde, merkezi olmayan finans protokollerinde ve non fungible token pazarlarında kullanılacak.
- Dogecoin Vakfı, Blue Pepper, MyDoge ve BitGo, protokolü yönetmekten sorumlu olacak merkezi olmayan özerk organizasyonun (DAO) başlangıç üyeleri olacak.
- Blue Pepper ayrıca bir Dogecoin köprüsü geliştirmenin en önemli sorunlarını da özetledi.
- Her şeyden önce, geliştiricilerin devasa bir Solidity kod tabanı ve köprüyü hacklemek için kullanılabilecek çok sayıda saldırı vektörü ile mücadele etmesi gerekiyor.
- Saldırganların en büyük hedeflerinden biri haline gelen Blockchain köprüleri, milyarlarca dolar değerinde kripto paranın ele geçirilmesine sebep olmuştu. Örneğin; Kuzey Koreli bilgisayar korsanları bu yılın başlarında Axie Infinity’nin 625 milyon dolarlık köprüsünü ele geçirdi.
- Chainalysis’e göre, 2022’de şu ana kadar çalınan kripto para fonlarının çoğunluğu blockchain köprülerinden oluşuyor.
- Akıllı sözleşmelerde bir güvenlik açığı varsa, bir bilgisayar korsanının bundan yararlanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu da blok zincir köprülerinin neden saldırıya açık olduğunu kanıtlıyor.
- Dogecoin köprüsünün geliştiricilerinin karşılaştığı diğer zorluklar arasında Ethereum gas fee’lerin artması ve gerekli aktörlerin katılma konusundaki isteksizliği yer alıyor.
- Mayıs ayı sonlarında Dogecoin Core geliştiricisi Michi Lumin, köprüyle ilgili bir toplantı yaptığını söyledi. Dogecoin kurucu ortağı Billy Markus ise köprünün oluşturulmasının mem kripto para birimine yardımcı olacağını iddia ediyor.
- DOGE yazının kaleme alındığı sırada 0,068 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde %4’ün üzerinde yaşadığı artış dikkatleri çekiyor.