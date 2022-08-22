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Yatırımcılar Dikkat: Dogecoin’in Kafası Karışık!

Analistlerin yaptığı açıklamalara bakılırsa işlem hacmi bakımından en büyük meme token DOGE’nin yönü ile ilgili kafalar karışık.
16:19
22 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analistlerin son açıklamalarına göre Dogecoin’in son 2 haftadaki performansı kısa ve orta vadeli olarak pozitif sinyaller veriyor olabilir. Analistler olumsuzluklar yaşansa da DOGE’nin önümüzdeki günlerde hamle yapabileceğini ifade ediyor.

DOGE Fiyatı

Temmuz ayında ve Ağustos ayının ilk haftasında gözlenen göreceli hareketsizlik göz önüne alındığında analistler çeşitli yorumların yapılabileceğini ifade ediyor. Piyasa değeri bakımından en büyük meme token konumunda bulunan DOGE’nin 12 ve 16 Ağustos arasında %26’lık bir artış kaydettiğini dile getiren analistler bu durumun, Haziran ortasındaki bir önceki yükselişinden bu yana en büyük fiyat hareketi olduğunun altını çiziyor.

Yapılan açıklamalara göre bu hamle Dogecoin’in hala önemli hacimlerce kontrol edildiğini ve düşüşlerin meme token için genel piyasadan farklı bir risk yaratmadığını gösteriyor. Ancak bu noktada analistler DOGE fiyatında beklenen artışların gelmemesi sebebiyle yatırımcıların ilgisinde bir miktar azalma olmuş olabileceğini de kabul ediyor. DOGE yazının kaleme alındığı sırada 0,066 dolardan işlem görüyor.

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde kripto para piyasasında yeni bir düşüş eğilimi başladı ve lider kripto para birimi Bitcoin 25.200 dolar üzerini gördükten sonra geri çekildi. Bitcoin’deki gidişat tüm piyasa gibi meme token’ı da etkiledi ve DOGE 0,089 doları gördükten sonra geri çekilmeye başladı. Peki, DOGE, yukarı yöne hamle yapmak için yeterli gücü toplayabilecek mi yoksa aşağı yönlü eğilim güç mü kazanacak?

Dogecoin Fiyat Beklentileri

Analistlere göre on-chain veriler DOGE için bazı önemli ipuçları veriyor olabilir. Yazının kaleme alındığı sırada aktif adreslerin sayısının 132.760 olduğu görülüyor ve bu da son 30 gündeki en düşük etkin adres sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da DOGE noktasında ilginin azaldığı tezini doğruluyor.

Buna ek olarak DOGE’nin 30 günlük MVRV oranı, 1 ay içindeki en düşük seviyelerine geriledi. Bu gösterge mevcut seviyelerde birikim oranının çok az olduğunu gösteriyor. Bunun yanında 1 milyon ile 10 milyon aralığında DOGE sahibi olan adreslerin bazılarının düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendirdiği görülüyor. Ancak 10.000 ile 100.000 DOGE bulunduran adreslerin bir satış baskısı oluşturduğu ifade ediliyor.

Dolayısıyla analistler şu anda DOGE yatırımcılarının temkinli olması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü DOGE’de bazı göstergeler yükseliş sinyali verirken bazıları düşüş sinyali veriyor.

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