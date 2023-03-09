Kripto paralarda düşüş devam edecek mi? Yatırımcıların neden daha temkinli olması gerekiyor?

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Bitcoin fiyatı iyi bir Mart ayı yaşamıyor ve son gelen haberler piyasalardaki düşüşün ivme kazanmasına neden oldu. Önümüzdeki ay gelecek enflasyon verisi Fed’in yeniden faizleri hızla artırmaya başlayıp başlamayacağının sinyalini verecek. Peki güncel durumu analistler nasıl yorumluyor. Kripto piyasalarında düşüş devam edecek mi?

Bitcoin Tasfiyeleri

Daha fazla yükseliş bekleyen ve long pozisyonlarını açmakta geç kalan traderlar bir süredir cezalandırılıyor. Bugün 21.600 dolar seviyesine düşen Bitcoin fiyatı yukarı yönlü hareket bekleyen ve vadeli işlemlere yönelen yatırımcıların parasının buharlaşmasına neden oldu. Bitcoin‘in 20.000 doları yeniden test edeceğine dair yaygın bir kanaat oluştu ve 22.800 dolar altı kapanışlar bize yükseliş eğiliminin sona erdiğini zaten söylüyor. Coinglass’ın verilerine göre, yalnızca 8 Mart’ta 24,4 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi ve haftanın en büyük tasfiyesi bugün erken saatlerde görüldü.

Dört saatlik grafikte günlerdir yatay bir çizgi çizen Bitcoin (BTC) aşağı kırılımla sıkıcı hareketini sonlandırdı. Bu yazının yazıldığı sırada, düşüş trendi devam ederken, günlük likidasyonlar yine de ihmal edilebilir düzeyde kaldı. Altcoinler de dahil olmak üzere, 8 Mart’ta 95 milyon dolarlık long pozisyonu tasfiye edildi.

Bitcoin Uzman Yorumu

Decentrader’ın kurucu ortağı Filbfilb, biriken long pozisyonların tasfiyesinin sürpriz olmadığını savundu. Bazı analistle geçtiğimiz hafta 20.800 dolar seviyesine kadar bir düşüşle devasa long pozisyonların tasfiye edileceğini söylüyordu. Filbfilb yine bunu ima edenler arasındaydı. Bugün de riskin devam ettiğine dikkat çekiyor. Diğer taraftan Şubat ayı, aylık zaman dilimlerinde açılış ve kapanış fiyatları açısından kayıtlara geçen en az volatil aylardan biri oldu. The Kobeissi Letter için bu durum başlı başına bir uyarı niteliğindeydi ve sadece Bitcoin için de geçerli değildi.

Kobeissi, 3 Mart’taki önemli bir likidasyon olayının ardından fiyat davranışını analiz ederek, makro varlıklara yayılan bir “likidite krizi” öngördü.

“Kripto piyasalarındaki net likidasyonlar 1 saat içinde 200 milyon doları aştı. O zamandan beri Bitcoin tamamen yatay işlem gördü ve likidite yok oldu. Likidite kuruduktan sonra daha geniş piyasalara ne olacağını hayal edin”.

Bitcoin’in yaşadığı likidite sorunu altcoinlerde daha fazla erime görmemizi sağlayabilir. Özellikle 2020 yılında yaşanan ve tarihi dip seviyelerin görülmesine neden olan bir düşüş Fed’in yeniden sıkılaşacağını duyurmasıyla tetiklenebilir. Kripto paralar 2008 krizinde hayatımızda değildi ve küresel finansal krizde ne denli büyük kayıplar yaşayabileceğini ancak tahmin edebiliyoruz.

Yatırımcıların Asya cephesindeki genişlemenin de Fed’in sıkılaşmasıyla durulması ihtimaline karşın daha fazla düşüş riskini gözden çıkarmaması gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.