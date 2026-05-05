Ethereum (ETH)

Ethereum kısa vadede 2.650 dolar hedefiyle kritik trend çizgisini geçti

  • 🚀 Ethereum 2.650 dolar seviyesini hedefledi ve kritik trend direncini geçti.
  • 📈 Kırılma kalıcı olursa $ETH fiyatında ilk hedef 2.460 dolar, sonraki durak 2.650 dolar olacak.
  • ⏳ Ancak trend çizgisinin altına inerse yükselen yapı zayıflayabilir ve fiyat yeniden destek bölgelerine çekilebilir.
  • ⚡ En kritik nokta ETH’nin yeni dirençleri aşarak yukarıda tutunup tutunamayacağı.
Ethereum son günlerde hem günlük hem 6 saatlik grafiklerde belirleyici düşen trend çizgilerinin üzerine çıkarak dikkat çekici bir hareket sergiledi. Piyasanın önde gelen analistleri, bu kırılmanın kalıcı olması halinde ETH fiyatında ilk etapta 2.460 ve ardından 2.650 dolar seviyesinin önemli hedefler haline geldiğine işaret ediyor.

Günlük grafikte kırılma ve yükseliş senaryoları

ETH/USD paritesinde paylaşılan güncel grafikte fiyatın 2.379 dolar civarında seyrettiği ve önemli bir düşen trend çizgisinin üstüne çıktığı görülüyor. Ethereum, önceki yüksek seviyelerden başlatılan düzeltmenin ardından, 1.600 ile 1.821 dolar arasındaki destek bölgesinden toparlanarak yükselen bir yapı oluşturdu. Bu yükseliş, A-B-C şeklinde tanımlanan dalga hareketinin üst kısmını test aşamasına getirdi.

Yapılan teknik analizde, mevcut yükseliş hareketinin dalga (c) hedefinin tam yüzde 100’lük uzantısının 2.650 dolara denk geldiği belirtiliyor. Grafikte bu seviye 2.657 dolar ile gösterilmekte ve kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

Analistler Ethereum’un birkaç kez geçemediği bu önemli direnç çizgisini günlük olarak aşmasının, alıcıların kısa vadede kontrolü ele aldığına dair sinyal verdiğini vurguluyor.

Ancak ETH, yükselişini sürdürebilmek için bir sonraki direnç alanı olan 2.617 ile 2.957 dolar aralığını da geçmek zorunda. Bu bölgede 38,2% ve 50% Fibonacci düzeltme seviyeleri öne çıkıyor. Olası bir yeni hareketle fiyat sırasıyla 2.862 ve 2.995 doları, hatta kuvvetli bir yükselişte 3.228 doları test edebilir.

Aksi durumda, Ethereum yeniden kırılan trend çizgisinin altına iner ve yükselen yapısını kaybederse, fiyatın yeniden 1.821 ile 1.600 dolar bandındaki destek bölgesine doğru çekilmesi ihtimali gündeme gelebilir.

Kısa vadeli dirençler ve olası senaryolar

Binance borsasında 6 saatlik grafiği inceleyen başka bir analistin paylaşımına göre Ethereum, kısa bir düşen trendin üzerine çıkarak dikkat çekti. Son Nisan ayındaki ralliden sonra fiyat bir süre yatay seyretmiş, 2.460 dolara yaklaşan seviyelerden başlayan geri çekilmelerle 2.220–2.260 dolar bandındaki desteğe kadar gerilemişti.

Şu anda fiyat, bu yapının üst bandını test etmekte. Trend çizgisinin yukarısındaki hareket, alıcıların günler süren sıkışmanın ardından yeni bir kırılma peşinde olduğunu gösteriyor. Analist, bu noktada haftalık kapanışta bir kırılma arandığını ve alım için ilk mum yerine olası bir yeniden testin daha sağlıklı olabileceğini belirtiyor.

Teknik değerlendirmelerde Ethereum’un kırılan trend çizgisini destek olarak koruması halinde, 2.460 dolar hedefinin geçerli kalacağı ifade ediliyor.

Eğer bu retest aşaması başarısız olur ve fiyat tekrar trend çizgisinin altına düşerse, Ethereum yeniden 2.300 dolar civarındaki sıkışık aralığa ve alt desteklere çekilebilir. Yükseliş hareketinin devamı için fiyatın kritik breakout seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor.

Özetle, Ethereum mevcut grafiklerde iki farklı kırılma yapısının işaret ettiği önemli fiyat hedeflerinde bulunuyor. Hem kısa vadeli hem de günlük bazda trend çizgilerinin üstünde kalıcı olması halinde fiyatın 2.460 ve 2.650 dolar dirençlerine ulaşması beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

