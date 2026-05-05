Kayıt Banner
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)Kripto Para

State Street ve Galaxy, SWEEP fonunu Solana üzerinde başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 SWEEP fonu Solana blokzinciri üzerinde faaliyete başladı.
  • Büyük yatırımcılar, klasik piyasa saatlerinden bağımsız şekilde fonlara giriş-çıkış gerçekleştirebiliyor.
  • Blokzincir tabanlı bu model, $SOL ekosistemi için yeni bir örnek oluşturuyor.
  • 📌 Fona yalnızca kurumsal yatırımcılar doğrudan erişebiliyor; bireysel yatırımcılar ise şimdilik kapsam dışında.
COINTURK
COINTURK

State Street Investment Management ile Galaxy Asset Management, nakit yönetimini blokzincirine taşıyan yeni bir fon başlattıklarını duyurdu. Devamlı çalışan bu yapı, geleneksel piyasalardaki şartlara kıyasla büyük yatırımcılara daha esnek bir çözüm sunacak şekilde tasarlandı.

İçindekiler
1 Blokzincir tabanlı nakit yönetiminde inovasyon
2 Çeşitlenen oyuncular ve teknolojik altyapı
3 Kurumsal erişim ve sektördeki gelişmeler

Blokzincir tabanlı nakit yönetiminde inovasyon

SWEEP koduyla işlem gören yeni fon, büyük ölçekli yatırımcıların stabilcoin yatırımlarından getiri elde ederken, istedikleri zaman giriş-çıkış yapabilmesini sağlıyor. Farklı olarak; klasik piyasalarda fonlara erişim piyasa saatleriyle sınırlı kalırken, SWEEP fonu blokzincir altyapısı sayesinde 7/24 işlem imkanı veriyor.

Tokenize edilmiş fonlar pazarı, geçen yıl içinde hızlı büyüme gösterdi. Özellikle kısa vadeli ABD Hazine bonolarını blokzincir tabanında sunan benzer ürünler, piyasalarda önemli ilgi görmeye başladı. Bu ürünler, büyük kurumsal yatırımcıların tanıdıkları yatırım araçlarını uyum ve likidite kurallarına uygun biçimde blokzinciri üzerinde tutmasına olanak tanıyor. Örneğin, BlackRock’ın benzer ürünü BUIDL, bugüne kadar milyar dolarları aşan yatırımı kendine çekti.

Çeşitlenen oyuncular ve teknolojik altyapı

Son dönemde Franklin Templeton ve şimdi de State Street’in SWEEP fonu, sektörde benzer çözümler sunmaya başladı. Her bir şirket, farklı blokzinciri teknolojileri ve erişim modelleriyle öne çıkıyor. SWEEP fonunun ilk açılışı Solana blokzinciri üzerinden gerçekleşti. Gelecekte Ethereum ve Stellar altyapısıyla da uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Fonun tokenizasyon sistemini Galaxy sağlarken, Anchorage dijital varlıkların saklanmasından sorumlu olacak. State Street ise portföydeki geleneksel menkul kıymetlerin yönetimini üstleniyor.

Bu adımlar, finans sektörünün blokzinciriyle piyasa altyapısını yenilemeye yönelik attığı geniş ölçekli değişim arayışının işaretleri arasında gösteriliyor. Günümüzde fonlar arası para transferleri çoğunlukla gecikmeler, gün sonu sınırlamaları ve aracılar nedeniyle yavaş ilerliyor. Blokzincir tabanlı bir sistem ise para hareketlerinin kesintisiz ve dakikalar içinde yapılabilmesini sağlayabilir.

Kurumsal erişim ve sektördeki gelişmeler

State Street ve Galaxy geçtiğimiz yıldan beri dijital varlık yatırım ürünleri konusunda işbirliği yapıyor. SWEEP fonu bu ortaklığı daha da ileri taşıyor. State Street, yönetimi altındaki 5 trilyon dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük finans gruplarından biri olarak tanınıyor. Şirketin bu hamlesi, geleneksel yatırımları blokzincir ortamına aktarma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Galaxy ise altyapı çözümleriyle kripto varlıklar ile kurumsal finans arasındaki bağı güçlendirmeye odaklanıyor.

SWEEP fonuna yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılar erişebiliyor. Bu durum, blokzincirdeki finansal dönüşümün şimdilik bireysel kullanıcılardan çok büyük yatırımcılara odaklandığını gösteriyor.

“State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund, geleneksel para piyasası fonlarından farklı olarak, yatırımcılara blokzincir üzerinde günün her saati işlem yapabilme ve fonlarından hızla çıkış yapma fırsatı sunuyor.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 81.000 doları aştı, opsiyon piyasasında hareket arttı

XRP işlem hacmi 103 milyon dolara ulaşırken 1,40 dolar eşiği altına indi

Bitcoin 80.000 dolar sınırında takıldı, Asya piyasası etkisi azaldı

Sıcak Gelişme: İran yalanladı Bitcoin tekrar 80 bin doları aştı

Sıradaki ne? QCP analistlerinin kripto para tahminleri

Bitcoin 80 bin doları aştıktan sonra İran ABD gerilimiyle 1.500 dolar düştü

4-10 Mayıs Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum kısa vadede 2.650 dolar hedefiyle kritik trend çizgisini geçti
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Beklenen 5 Mayıs ABD verisi açıklandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Beklenen 5 Mayıs ABD verisi açıklandı
Ekonomi
Ethereum kısa vadede 2.650 dolar hedefiyle kritik trend çizgisini geçti
Ethereum (ETH)
XRP haftalık getiride %8,91 yükseldi 1,50 dolara yaklaştı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin gün içinde 80 bin doları test etti 84 bin dolarlık CME gap hedefi öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin yeniden 81.000 dolar üstünde haftalık kapanışa hazırlanıyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?