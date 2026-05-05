State Street ve Galaxy, SWEEP fonunu Solana üzerinde başlattı

State Street Investment Management ile Galaxy Asset Management, nakit yönetimini blokzincirine taşıyan yeni bir fon başlattıklarını duyurdu. Devamlı çalışan bu yapı, geleneksel piyasalardaki şartlara kıyasla büyük yatırımcılara daha esnek bir çözüm sunacak şekilde tasarlandı.

Blokzincir tabanlı nakit yönetiminde inovasyon

SWEEP koduyla işlem gören yeni fon, büyük ölçekli yatırımcıların stabilcoin yatırımlarından getiri elde ederken, istedikleri zaman giriş-çıkış yapabilmesini sağlıyor. Farklı olarak; klasik piyasalarda fonlara erişim piyasa saatleriyle sınırlı kalırken, SWEEP fonu blokzincir altyapısı sayesinde 7/24 işlem imkanı veriyor.

Tokenize edilmiş fonlar pazarı, geçen yıl içinde hızlı büyüme gösterdi. Özellikle kısa vadeli ABD Hazine bonolarını blokzincir tabanında sunan benzer ürünler, piyasalarda önemli ilgi görmeye başladı. Bu ürünler, büyük kurumsal yatırımcıların tanıdıkları yatırım araçlarını uyum ve likidite kurallarına uygun biçimde blokzinciri üzerinde tutmasına olanak tanıyor. Örneğin, BlackRock’ın benzer ürünü BUIDL, bugüne kadar milyar dolarları aşan yatırımı kendine çekti.

Çeşitlenen oyuncular ve teknolojik altyapı

Son dönemde Franklin Templeton ve şimdi de State Street’in SWEEP fonu, sektörde benzer çözümler sunmaya başladı. Her bir şirket, farklı blokzinciri teknolojileri ve erişim modelleriyle öne çıkıyor. SWEEP fonunun ilk açılışı Solana blokzinciri üzerinden gerçekleşti. Gelecekte Ethereum ve Stellar altyapısıyla da uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Fonun tokenizasyon sistemini Galaxy sağlarken, Anchorage dijital varlıkların saklanmasından sorumlu olacak. State Street ise portföydeki geleneksel menkul kıymetlerin yönetimini üstleniyor.

Bu adımlar, finans sektörünün blokzinciriyle piyasa altyapısını yenilemeye yönelik attığı geniş ölçekli değişim arayışının işaretleri arasında gösteriliyor. Günümüzde fonlar arası para transferleri çoğunlukla gecikmeler, gün sonu sınırlamaları ve aracılar nedeniyle yavaş ilerliyor. Blokzincir tabanlı bir sistem ise para hareketlerinin kesintisiz ve dakikalar içinde yapılabilmesini sağlayabilir.

Kurumsal erişim ve sektördeki gelişmeler

State Street ve Galaxy geçtiğimiz yıldan beri dijital varlık yatırım ürünleri konusunda işbirliği yapıyor. SWEEP fonu bu ortaklığı daha da ileri taşıyor. State Street, yönetimi altındaki 5 trilyon dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük finans gruplarından biri olarak tanınıyor. Şirketin bu hamlesi, geleneksel yatırımları blokzincir ortamına aktarma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Galaxy ise altyapı çözümleriyle kripto varlıklar ile kurumsal finans arasındaki bağı güçlendirmeye odaklanıyor.

SWEEP fonuna yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılar erişebiliyor. Bu durum, blokzincirdeki finansal dönüşümün şimdilik bireysel kullanıcılardan çok büyük yatırımcılara odaklandığını gösteriyor.

“State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund, geleneksel para piyasası fonlarından farklı olarak, yatırımcılara blokzincir üzerinde günün her saati işlem yapabilme ve fonlarından hızla çıkış yapma fırsatı sunuyor.”