Bitmine Immersion Technologies, Ethereum portföyünü 5,18 milyona yükseltti

ABD merkezli teknoloji şirketi Bitmine Immersion Technologies, 3 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlattığı alımlar kapsamında 101.745 Ethereum (ETH) ekleyerek toplam ETH portföyünü 5.180.131 adede çıkardı. Şirket, küresel Ethereum arzının yüzde 4,29’una sahip olduğunu bildirdi. Bu oran, piyasada tek bir kurumun elinde tuttuğu en yüksek Ethereum miktarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bitmine’in Ethereum biriktirme programı

Bitmine, Haziran 2025’te başlattığı Ethereum birikim programıyla önce büyük ölçekli alımlara yöneldi. Programın ilk 35 gününde portföyü sıfırdan 833.000 ETH’nin üzerine taşıdı. Bu süreçte şirketin kripto alımlarına girişi Bitcoin ile oldu; ilk aşamada yaklaşık 254 BTC edindi. Temmuz 2025’te yönünü tamamen Ethereum’a çeviren şirket, bir ayda üç büyük işlemle 566.000 ETH topladı.

Daha sonraki haftalarda düzenli alımlarla portföy sürekli büyüdü ve on aylık dönemin ardından toplam 5 milyondan fazla ETH’ye ulaşıldı. Bitmine’in açıklamasına göre, bu birikim uzun vadeli bir hedefin parçası. Şirket kendi belirlediği “%5’lik Alchemy” hedefinin yüzde 86’sına ulaştı. 5%’lik paya gelmek için yaklaşık 843.000 ETH daha almak gerekiyor ve mevcut hızda bu hedefe iki ay içinde ulaşılması planlanıyor.

Bitmine’in mevcut portföyü, toplam Ethereum arzının yüzde 4,29’u düzeyinde. Şirket, hedeflediği yüzde 5’lik eşiğe ulaşmak için haftalık alım ortalamasıyla ilerlemeye devam ediyor.

3 Mayıs 2026 itibariyle Bitmine’in varlıkları arasında 5.180.131 ETH’nin yanı sıra 200 Bitcoin, Beast Industries’de 200 milyon dolarlık ve Eightco Holdings’te 83 milyon dolarlık pay ile birlikte 700 milyon dolar nakit bulunuyor. Şirketin kripto, nakit ve hisse portföylerinin toplam değeri ise 13,1 milyar dolar seviyesinde açıklandı.

Staking getirileri ve kurum yapısı

Şirket, elindeki Ethereum’un 4.362.757 adedini MAVAN isimli kendi staking platformuyla ve iş ortakları üzerinden kilitlemiş durumda. Bu miktar, Bitmine’in toplam ETH portföyünün yüzde 84’üne karşılık geliyor. Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu stake edilen ETH’nin değeri 10,2 milyar dolar olarak açıklandı. Staking faaliyetinden elde edilen yıllık gelir ise 297 milyon dolar seviyesinde.

MAVAN (Made in American Validator Network), başlangıçta Bitmine’in kendi varlıklarını yönetmek için kurulmuştu. Zamanla hizmetlerini kurumsal yatırımcılara ve ekosistem ortaklarına genişletiyor. Şirket, dünyada en fazla ETH stake eden kurum olma iddiasında bulundu.

Piyasa performansı ve destekçileri

Bitmine Immersion Technologies, New York Borsası’nda BMNR koduyla işlem görüyor ve 9 Nisan 2026’da, NYSE American’dan ana listeye geçiş yaptı. Günlük ortalama işleme hacmi 625 milyon doların üzerinde seyrediyor; bu hacimle ABD’de en çok işlem gören 173. şirket konumunda.

Bitmine’in yatırımcıları arasında ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood, Founders Fund, Pantera Capital, Kraken, Digital Currency Group (DCG), Galaxy Digital ile kişisel yatırımcı Thomas Lee gibi önemli isimler yer alıyor. Şirket, yenilikçi staking çözümleri ve yüksek ETH portföyü ile kripto ekosisteminde dikkat çekiyor.