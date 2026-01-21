Altın, Gümüş, Lüks Saatler… Bitcoin ve Kripto Paraların Dışlandığı Yeni Dönem

Bitcoin sert şekilde değer kaybederken lüks saat piyasası beklenmedik biçimde yukarı yönlü bir ayrışma sergiliyor. Son altı ayda kripto paralar baskı altında kalırken, ikincil piyasadaki yüksek segment saat fiyatları sınırlı ama istikrarlı bir toparlanma oldu. Veriler yatırımcı davranışlarında makro stres dönemlerinde farklı varlık sınıflarına yönelimin net biçimde ayrıştığını gösteriyor. Özellikle üst segment saat markaları kripto para piyasasındaki zayıflığa rağmen fiyatlarını korumayı başardı.

Lüks Saatlerde Sınırlı Ama Seçici Toparlanma

WatchCharts verilerine göre ikincil piyasa lüks saat endeksi son altı ayda yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Aynı dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 25 geriledi. Bu ayrışma pandemi sonrası dönemde sıkça görülen “birlikte yükselme ve düşme” eğiliminin artık geçerliliğini yitirdiğine işaret ediyor.

WatchCharts tarafından takip edilen binlerce referansı kapsayan endeks, özellikle üst segmentteki fiyatların taban oluşturduğunu ortaya koyuyor. Morgan Stanley’nin WatchCharts ile birlikte hazırladığı raporda söz konusu yükselişin yeni bir boğa piyasasından ziyade bir denge sürecini yansıttığı vurgulandı. Bankaya göre iki yıl süren düşüşlerin ardından 2025’in sonlarına doğru arz fazlasının temizlenmesi ve zorunlu satışların azalması fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletti.

Aynı süreçte lüks saat üreticilerinin küresel perakende fiyatlarını 2025 başından itibaren ortalama yüzde 7 artırması ikincil piyasa değerleri için güçlü bir çıpa işlevi gördü. İşlem hacimleri zayıf kalsa da satıcıların agresif indirimlere daha az istekli hale gelmesi fiyatların kademeli olarak toparlanmasını sağladı.

Kripto Paralar, Metaller ve Fiziki Kıtlık Ayrışması

2024 yılında kripto paralar ile lüks saatler arasındaki uzun süreli korelasyon ilk kez belirgin biçimde bozuldu. Spot ETF beklentileriyle Bitcoin yükselirken, saat fiyatları sıkılaşan finansal koşullar ve azalan perakende spekülasyonu nedeniyle düşmeye devam etti. Güncel toparlanma ise yalnızca güçlü fiyatlama gücüne sahip markalarla sınırlı kaldı.

Rapora göre Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet ikincil piyasada öne çıkarken, diğer markaların büyük bölümü derin iskontolarla işlem görüyor. Morgan Stanley, özellikle Rolex’in sertifikalı ikinci el programı gibi kontrollü ikincil satış kanallarının volatiliteyi azalttığını ve üst segment fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Morgan Stanley’in analizine göre tabloyu daha da netleştiren unsur emtia piyasalarındaki sert yükseliş. 2025 başından bu yana altın yaklaşık yüzde 70, gümüş ise yüzde 150 değer kazandı. Fiziki arz sıkışıklığı, sanayi talebi ve politika riskleri metallerde oynaklığı artırırken, kripto paralar bu güvenli liman arayışının dışında kaldı. Ayrışma yatırımcıların hızlı hareket eden finansal enstrümanlar ile fiziki kıtlığa dayalı varlıklar arasında artık daha bilinçli tercihler yaptığını gösteriyor.