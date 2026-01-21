Bitcoin Neden Düştü? Kripto Paralar Sallantıda

Küresel piyasalarda hafta ortasında sert bir dalgalanma yaşandı. Altın fiyatları güvenli liman talebiyle hızla yükselirken, kripto para piyasasında satışlar derinleşti ve Bitcoin bir anlığına 88.000 doların altını test etti. Kripto para piyasasının toplam değeri hafta sonundan bu yana 200 milyar doların üzerinde erirken, düşüşte hem jeopolitik gerilimler hem de küresel likidite koşullarındaki bozulma etkili oldu. Satış baskısının özellikle ABD kaynaklı işlemlerle hız kazanması riskten kaçış eğilimini daha görünür hale getirdi.

Tarife Gerilimi ve Küresel Likidite Baskısı Etkili Oldu

Piyasalardaki sert hareketliliğin arka planında ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ve NATO ülkelerine yönelik yeni gümrük tarifesi tehditleri bulunuyor. Ocak ayının üçüncü haftasında gündeme gelen yüzde 10 ila yüzde 25 aralığındaki olası vergiler tatil sonrası açılan ABD piyasalarında riskli varlıklardan hızlı çıkışları tetikledi. Bitcoin’in son yedi günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesi yatırımcıların kısa vadede savunmacı pozisyonlara yöneldiğini gösterdi.

Kripto para borsası Bitrue’da araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, satış dalgasının yalnızca tarifelerle sınırlı olmadığını vurguladı. Adziima’ya göre Japonya devlet tahvillerinde görülen sert satışlar ve uzun vadeli faizlerin yükselişi küresel likiditeyi daraltan ikinci önemli unsur olarak öne çıktı. Asya piyasalarında başlayan dalgalanma kısa sürede Avrupa ve ABD işlemlerine yayıldı.

Bu gelişmeler risk iştahının zayıfladığı dönemlerde kripto para piyasasının ne kadar kırılgan olabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Bitcoin’in fiyatı teknik olarak iki aylık yatay bant içinde kalsa da aşağı yönlü testlerin artması yatırımcı psikolojisini baskı altına aldı.

Altın Güçlenirken Kripto Paralarda Satışlar Derinleşti

Küresel riskten kaçış eğiliminin en net yansıması emtia tarafında görüldü. SoFi Yatırım Stratejisi Başkanı Liz Thomas piyasadaki çalkantının önemli bölümünün Japonya kaynaklı olduğunu belirterek, tahvil getirilerindeki yükselişin sermayeyi güvenli limanlara yönelttiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki güçlü performans portföylerde koruma arayışının hızlandığını gösterdi.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise Japon devlet tahvili getirilerindeki kalıcı yükselişin küresel likidite için uzun süredir güvenilir görülen bir dayanağın zayıfladığına işaret ettiğini dile getirdi. Bu tablo teknoloji hisseleri ve kripto paralar gibi riskli enstrümanlarda satışların önce gelmesine neden oldu.

Kripto para piyasasının geneline bakıldığında kayıplar Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 3.000 doların altına sarkarken, BNB Coin, Monero ve Hyperliquid gibi büyük altcoin‘lerde de belirgin geri çekilmeler izlendi. Analist Michaël van de Poppe, altındaki yükselişin sürmesi halinde piyasalarda panik algısının daha da güçlenebileceğini ifade etti.