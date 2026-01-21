XRP’de Tehlikeli Deja Vu: 2022 Senaryosu Yeniden mi Yaşaancak?

XRP piyasasında son haftalarda oluşan Blockchain içi görünüm geçmişte uzun süren bir zayıflık döneminin başlangıcına işaret eden yapıyla benzerlik gösteriyor. Blockchain içi veriler kısa vadeli yatırımcıların görece avantajlı bir konuma geçtiğini, daha eski alıcıların ise zarar baskısı altında kaldığını ortaya koyuyor. Yapılan analizler mevcut fiyat sıkışmasının psikolojik eşiklerle birleşerek satış eğilimini güçlendirebileceğine işaret ediyor. Bu tablo, özellikle son dönemde pozisyon açan yatırımcılar için kırılgan bir denge oluşturuyor.

Blockchain İçi Veriler 2022 Başını Hatırlatıyor

Blockchain analiz şirketi Glassnode, XRP’nin mevcut maliyet temelli dağılımının Şubat 2022 dönemine benzer bir yapı sergilediğini bildiriyor. Verilere göre son bir hafta ile bir ay arasında alım yapan yatırımcılar, altı ila on iki ay önce pozisyon açanlara kıyasla daha düşük maliyetle varlık biriktirdi. Ortaya çıkan tablo kısa vadeli katılımcıları karlı bir noktaya taşırken, orta vadeli yatırımcıları zarar bölgesinde bırakıyor.

Maliyet farkı piyasa psikolojisi açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Fiyatın yukarı yönlü hareket üretmekte zorlandığı dönemlerde zarar yazan yatırımcıların satış eğilimi artıyor. Blockchain içi dağılım karda olan kısa vadeli gruplar ile maliyet baskısı yaşayan eski katılımcılar arasında belirgin bir ayrışma bulunduğunu gösteriyor.

Benzer bir yapı Şubat 2022’de XRP yaklaşık 0,78 dolar seviyesinde işlem görürken oluşmuştu. Ardından gelen aylarda fiyat yaz ortasına doğru 0,30 dolar bölgesine kadar gerileyerek uzun soluklu bir düşüş sürecine girmişti. Güncel görünüm aynı yönde bir zorunluluk taşımıyor ancak geçmiş örnek yatırımcı davranışlarının nasıl şekillenebileceğine dair güçlü bir referans sunuyor.

2 Dolar Seviyesi Satış Davranışını Şekillendiriyor

XRP için 2 dolar bölgesi 2025 ortasından bu yana belirgin bir davranış eşiği olarak öne çıkıyor. Glassnode verileri bu seviyenin her testinde haftalık bazda yaklaşık 500 milyon ila 1.2 milyar dolar arasında gerçekleşmiş zararların realize edildiğini gösteriyor. Bu durum yatırımcıların söz konusu aralığı yeni alım alanı yerine çıkış noktası olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Fiyat 2 doların altında kaldıkça daha yüksek maliyetle pozisyon açmış katılımcıların baskısı artıyor. Kısa vadeli yatırımcılar daha düşük seviyelerden alım yaparken, uzun süredir pozisyon taşıyan gruplar başa baş noktasına ulaşma beklentisiyle satış tarafında konumlanıyor. Bu karşıtlık fiyatın yön bulmasını zorlaştıran temel unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Mevcut yapı piyasada net bir yön oluşmasını engelleyen bir denge yaratıyor. Kısa vadeli talep fiyatı desteklerken geçmiş dönemlerden gelen arz hareket alanını sınırlıyor. Blockchain içi maliyet ayrışması sürdükçe, özellikle son zirvelere yakın alım yapan yatırımcılar üzerindeki baskının korunması bekleniyor.