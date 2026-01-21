Bitcoin’de Bir Gecede Gelen Milyar Dolarlık Çöküş

En büyük kripto para Bitcoin, küresel risk iştahındaki ani kırılmanın etkisiyle Salı günü 90.000 dolar eşiğinin altına sarkarak kripto para piyasasında sert bir tasfiye dalgasını tetikledi. Kaldıraçlı işlemlerde ağırlıklı olarak yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılar fiyatın kısa sürede geri çekilmesiyle ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Son 24 saat içinde gerçekleşen işlemler piyasanın ne kadar kırılgan bir denge üzerinde ilerlediğini net biçimde ortaya koydu. Fiyat hareketi geçen haftaki yatay seyrin ardından gelen keskin bir yön değişiminin işaretçisi oldu.

Bitcoin’de Sert Düşüş Tasfiye Zincirini Tetikledi

Bitcoin’in fiyatı ABD işlem seansının ilerleyen saatlerinde görülmemiş bir hızla gerileyerek 87.800 dolar seviyesine kadar indi, ardından Asya işlemlerinde yeniden 89.000 doların üzerine toparlandı. CoinGlass verilerine göre bu süreçte 183.000 fazla yatırımcının pozisyonu zorla kapatıldı ve toplam tasfiye tutarı 1.09 milyar dolara yükseldi. Tasfiyelerin yaklaşık yüzde 92’sinin long pozisyonlardan gelmesi piyasadaki yükseliş beklentisinin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koydu.

Tekil işlemler tarafında en büyük kayıp Bitget borsasında gerçekleşen 13.52 milyon dolarlık BTCUSDT pozisyonu oldu. Kaldıraçlı işlemlerde tasfiye yatırımcının teminatının erimesi sonucu borsanın pozisyonu otomatik olarak kapatması anlamına geliyor. Böyle dönemlerde art arda gelen kapanışlar satış baskısını güçlendirerek fiyat düşüşünü derinleştirebiliyor. Yaşananlar kripto para piyasasında kısa sürede aşırı yönlenmenin nasıl tersine dönebileceğini gösteren tipik bir örnek olarak kayda geçti.

Kripto Para Piyasasının Üzerindeki Baskı

Kripto para piyasasındaki sarsıntının arka planında yalnızca teknik dinamikler değil, küresel ölçekte artan belirsizlikler de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Greenland ile bağlantılı önerisini reddeden Avrupa ülkelerine yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceğine dair açıklamaları yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini güçlendirdi. Ticaret gerilimi ihtimali politika öngörülemezliğini yeniden gündeme taşıdı.

Aynı dönemde Japon devlet tahvillerinde yaşanan satış dalgası küresel faizlerin yükselmesine neden oldu ve finansal koşulları sıkılaştırdı. Yapay zeka temalı iyimserliğin öncülük ettiği uzun soluklu ralliyle rekor seviyelere çıkan küresel hisse senetleri artan getiriler karşısında cazibesini yitirmeye başladı. Pozisyonların şişkin oynaklığın ise görece düşük olduğu bir ortamda kripto para piyasası duyarlılıktaki küçük bir kırılmaya dahi sert tepki verdi. Uzmanlara göre bu tür tasfiye dalgaları çoğu zaman aşırı uçlara işaret ediyor ve kısa vadede yön arayışının sürebileceğini düşündürüyor.