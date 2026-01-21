Solana (SOL)

Solana’dan 100 Bin Kullanıcıyı Kapsayan AirDrop: SKR Coin Sahneye Çıktı

Özet

  • Solana Mobile, Seeker kullanıcıları ve geliştiriciler için SKR airdrop’unu başlattı.
  • Token ekonomisi, erken katılımı ödüllendiren kademeli enflasyon modeline dayanıyor.
  • Hamle, Seeker’ın ikinci sezon kampanyasıyla birlikte ekosistemi büyütmeyi hedefliyor.
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Solana ekosisteminin donanım odaklı kolu Solana Mobile, Seeker akıllı telefon kullanıcıları ve aktif uygulama geliştiricilerini kapsayan yeni bir airdrop programını devreye aldı. Salı günü duyurulan program kapsamında, ekosistemin yerel varlığı SKR doğrudan uygun katılımcıların cüzdanlarına tahsis edildi. Şirket, mobil ağlarda mülkiyet ve teşvik dengesini kullanıcılar lehine yeniden tanımlamayı hedefleyen bu dağıtımın, 100 binden fazla kişiyi kapsadığını vurguladı. Airdrop, Solana Mobile’ın ikinci sezon kampanyasıyla eş zamanlı olarak başlatıldı.

İçindekiler
1 SKR Airdrop’unun Kapsamı
2 Enflasyon Modeli, Staking ve Seeker Ekosisteminin Genişlemesi

SKR Airdrop’unun Kapsamı

Airdrop programı, Android tabanlı Seeker cihazını kullananlar ile Solana dApp Store’un ilk sezonunda “nitelikli uygulama” yayınlayan geliştiricileri kapsıyor. Seeker sahipleri, kendilerine ayrılan SKR bakiyesini cihaz üzerinde yer alan entegre cüzdan üzerinden talep edebiliyor. Talep süreci için tanınan süre 90 günle sınırlı; bu sürenin sonunda kullanılmayan token’lar yeniden airdrop havuzuna aktarılacak.

Geliştirici tarafında ise kriter, yalnızca uygulama yayımlamakla sınırlı tutulmadı. Platform, aktif kullanıcı etkileşimi sağlayan ve ekosisteme değer katan uygulamaları önceliklendirdi. Böylece dağıtım, yalnızca donanım kullanıcılarını değil, ekosistemin yazılım ayağını da teşvik edecek şekilde kurgulandı.

SKR, toplam 10 milyar adetlik arz yapısına sahip bulunuyor. Arzın yüzde 30’luk bölümü, lansman aşamasında airdrop ve kilit açılımları için ayrıldı. Token, ağ içi yönetişimden ekonomik teşviklere kadar geniş bir kullanım alanı hedefiyle tasarlandı.

Enflasyon Modeli, Staking ve Seeker Ekosisteminin Genişlemesi

Solana Mobile, airdrop alıcılarını token’larını stake etmeye teşvik ediyor. Resmî bilgilere göre SKR’de enflasyon olayları her 48 saatte bir gerçekleşiyor. Yıllık enflasyon oranı yüzde 10 seviyesinden başlıyor ve her yıl yüzde 25 oranında azaltılıyor. Oran yüzde 2 seviyesine ulaştığında ise sabitlenerek kalıcı hâle geliyor. Model, erken katılımcıları ödüllendirmeyi amaçlayan doğrusal bir yapı üzerine kurulu.

Airdrop’un zamanlaması, Seeker için başlatılan ikinci sezon kampanyasıyla örtüşüyor. Yeni dönemde DeFi, oyun, ödeme sistemleri, alım-satım uygulamaları ve DePIN odaklı projeler öne çıkıyor. Kullanıcılara erken erişim imkânları ve uygulama bazlı ödüller sunulması planlanıyor.

Seeker, Solana Mobile’ın ilk cihazı Saga’nın devamı niteliğinde konumlanıyor. Donanım tarafında Seed Vault adı verilen güvenli anahtar saklama çözümü ve yerleşik Solana dApp Store ile geliyor. Şirket, Ağustos ayında yaptığı açıklamada Seeker için 150 bin ön sipariş aldığını ve teslimatların 50’den fazla ülkeye yayıldığını duyurmuştu. Piyasa verilerine göre SKR, CoinGecko kayıtlarında son 24 saatte yüzde 54 değer kazanarak 0,01062 dolar seviyesinde işlem görüyor.

