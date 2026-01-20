Gümüş Dur Durak Bilmiyor, Analistler Ne Bekliyor?

Bitcoin artan riskler nedeniyle yönünü aşağı çevirirken gümüş ve altın yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl sürekli olarak noktalanması beklenen hızlı bir yükseliş yaşayan gümüşün yeni yılda da kazanç serisini devam ettirmesi şaşırtıcı bir tablo oluşmasına neden oldu. Üç haneli fiyatlar artık hayal değil, peki analistler ne diyor?

Gümüş ve Altın Yükseliyor

Altın, Temmuz 2024’ten itibaren 1,5 yıldır süren direnci güçlü biçimde kırdı. Ekim 2025’teki kırılma beklenen sonucu vermemişti ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu sefer direnç sağlam biçimde kırılırken Grönland tartışmaları yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan Rashad Hajiyev yakında 5.100 dolara ulaşılmasını bekliyor.

Gümüş, şu anda dünyada altın ardından en değerli ikinci varlık (MC bazında) konumunda. Finans danışmanlarının çoğu, neler olup bittiği ve bunun nedeni hakkında geniş kabul görmüş bir fikre sahip değiller. Fakat bu dikine yükseliş tarihsel olarak uzun vadeli ayı piyasalarından önce görülmüştü. Eğer küresel finansal sistem İkinci Dünya Savaşından sonra yeni bir yapıya bürünmeyecekse bir noktada yükselişin durması gerekiyor.

Gümüş Fiyat Hedefi

JoeLange bugün gümüş vadeli işlemleri 6 dolardan fazla artış yaşayıp 95 doları aştığı için rallinin devam edeceğinden bahsetmişti. Analistin ilk hedefi 103 doların üzerinde seyreden Şangay fiyatının yakalanması ve üç haneli fiyatların normalleşmesi. Analist daha büyük zirveler kapıda diyor.

DeFi_Hanzo takma isimli analist çok daha büyük bir zirve öngörüyor. Onun tahmini 300 dolar. Beklentisini şöyle gerekçelendiriyor;

“Bankalar 4,4 milyar dolarlık gümüş satışı yapıyor. Endüstriyel talep, yıllık arzın %60’ını zaten tüketiyor. Bu bankalar, sadece bu açığı kapatmak için, dünyada çıkarılan HER ons gümüşün 5,5 yıllık stoğuna ihtiyaç duyuyor. Çıkış yolu yok. Beş yıldan fazla bir süre boyunca çıkarılan her ons gümüşü satın almadan bu açığı kapatamazlar. Ancak güneş panelleri, elektronik cihazlar ve endüstriyel kullanımlar durmuyor. Bu gümüşün kaderi çoktan belli. Bu da, bu açığa satışların KALICI olarak sıkışıp kaldığı anlamına geliyor. Yüksek fiyatlar kalan pozisyonları daha pahalı hale getiriyor. Daha pahalı pozisyonlar karşılama aciliyeti yaratıyor. Daha fazla aciliyet fiyatları daha da yukarı çekiyor. BofA ve Citi, COMEX’te kağıt fiyatlarını baskı altında tutmaya devam ediyor. Ancak bunların hiçbiri fiziksel metal yaratmıyor. Büyük alıcılar gerçek teslimat talep ettikleri anda, sistem çöküyor. Çünkü bu kağıt sözleşmeleri destekleyen metal mevcut değil. COMEX sonunda mücbir sebep uygulayacak. Sadece nakit ödeme. Ancak o zamana kadar fiziksel gümüş tamamen farklı seviyelerde işlem görecek. Bu yüzden gümüş bundan sonra sadece yükselebilir.”