Trump Kripto Para Kahinine Çalışıyor

Bitcoin (BTC) fiyatı “bu sefer farklı mı?” diyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğratarak tekrar 90 bin doların altına indi. 98 bin dolar testinin ardından Trump’ın Grönland için harekete geçmesi altın ve gümüşü yeni zirvelere çekerken kripto paraları aşağı yuvarları. Kripto para kahini yine haklı çıktı ve yine Trump sayesinde bu başarıya ulaştı.

Kripto Para Kahini Haklı

Roman Trading BTC fiyatı 98 bin doları test ederken “boşuna sevinmeyin düşecek” demişti ve buradan paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Trump adeta kripto para kahinine çalıştı ve onun tahmininin haklı çıkmasını sağladı. Bitcoin son denemesinden de eli boş dönerken kripto paralar güne yüzde 5’i aşan kayıplarla devam ediyor.

Trump’ın Davos’taki üst düzey toplantılar öncesinde AB ülkelerini gümrük vergileriyle tehdit etmesi ve Grönland’ı ele geçirme planının Beyaz Saray tarafından “hep uzun vadeli hedefimizdi” açıklamasının yapılması risk piyasalarını boğdu. Borsa ve dolar gerilerken tahviller küresel ölçekte bugün kabusu yaşadı.

Roman Trading takma isimli analist ise birkaç saat önce şunları yazdı;

“SPX düşüşe karar verirse – ki %5-10’luk bir düşüş gayet makul olur – BTC mahvolur. Geleneksel piyasalar yükselmeye devam ederken, onun zar zor ayakta kaldığını zaten gördük. Bu benim için bir “eğer” değil, sadece zaman meselesi.”

Borsa güne %1,5’tan fazla kayıpla başladı ve henüz haftanın ikinci günündeyiz. Rüzgar aniden tersine dönmezse kripto paraları zorlu günler bekliyor. Analist borsadaki ralli serisinin sona ermesi ve düşüşün hızlanmasıyla Bitcoin ve diğerlerinin yıkım yaşama potansiyeline işaret ediyor.

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 86.688 dolara ilerliyor ve bunu da kaybederse hedef 84.687 dolar olacak. Boğa bayrağının direncinden gelen satışlar şimdi desteğin de kaybıyla kötü bir görüntü oluşturuyor. Trump kripto paralar için harika şeyler yapsa da ne tarife tartışmaları bitti ne İran ve diğer ülkelere saldırı planları. Şimdi de Avrupalı müttefiklerine Grönland’ı ABD’ye vermediği için ekonomik savaş açıyor.

Mevcut şartlar bize kripto paralarda düşüşün devam edeceğini söylüyor. İstihdam verileri güçlü geldiği için bu ay indirim beklenmiyor. Yarın Powell sadece Trump’a tepki olsun diye Fed üyesi Cook’un görevden alınmasına itiraz etmek için Yüksek Mahkeme duruşmasında ifade verecek. Diğer yandan Yüksek Mahkeme tarife kararıysa muhtemelen 20 Şubat tarihinde açıklanacak.