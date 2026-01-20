80 Trilyon Dolarlık ABD Borsasına Sadece Bu Altcoin Köprü Kurabiliyor

Dün NYSE blockchain tabanlı tokenize hisse senedi ve ETF piyasaları için startı verdi. New York borsasının bu hamlesi trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen RWA alanını için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. 80 trilyon dolarlık ABD hisse senedi piyasası on-chaine taşınacak.

Chainlink (LINK) ve RWA

Yıllardır Chainlink’in neden kripto dünyasının en önemli oyuncularından biri olduğunu açıklıyoruz. Blockchain tabanlı Oracle hizmetlerinde adeta tekelleşen Chainlink dünyanın en büyük finans şirketleriyle birlikte çalışıyor. Swift gibi alanında neredeyse tek oyuncu olan geleneksel finans devlerine hizmet veren Chainlink ABD hisse senetleri ve ETF’ler için hızlı ve güvenli veri beslemeleri sunuyor.

Bugün duyurulan yeni ürün 24 saat ABD hisseleri ve ETF’ler için piyasa verileri sağlayacak. Borsalar, merkezi olmayan platformlar, finans şirketleri bu beslemelerden yararlanarak hizmet verebilecek.

“Tüm işlem seanslarında ABD hisse senetleri ve ETF’ler için hızlı ve güvenli piyasa verileri sağlayan Chainlink Data Streams’in bir uzantısı olan Chainlink 24/5 U.S. Equities Streams’in lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. 40’tan fazla ağda canlı olarak yayınlanan Data Streams, protokollerin standart ABD işlem saatlerinin ötesinde çalışan hisse senedi perps, tahmin piyasaları ve daha fazlasını içeren on-chain hisse senedi piyasaları oluşturmasına olanak tanır. Bu, on-chain her zaman açık, kurumsal düzeyde hisse senedi piyasalarının kilidini açma yolunda önemli bir adımdır. DeFi, ilk kez, mesai sonrası ve gece seanslarını da içeren ABD hisse senedi piyasası verilerine güvenli erişim sağlayarak, ~80 trilyon dolarlık ABD borsasını onchain’e taşıyor. Traderlar için Chainlink, favori hisse senetlerinizin ve ETF’lerinizin artık 24/5 onchain’de kullanılmasını sağlayarak, trade, kredi verme ve daha fazlasını içeren çok çeşitli onchain kullanım senaryolarının önünü açıyor.” – Chainlink

Lighter (hacim açısından en büyük ikinci perp dex) ve BitMEX (kripto perp’lerin mucidi) gibi en büyük borsalar ile ApeX, HelloTrade, Decibel, Monaco, Opinion Labs ve Orderly Network, bu çözümü perp RWA pazarları için kullanıyor.

NYSE kendi blockchain tabanlı borsasını faaliyete geçirdiğinde Chainlink’in RWA alanındaki rolü böylece güçlenecek.

LINK Coin Fiyatı

Peki 80 trilyon dolarlık pazarı kriptoya açan, dünyanın en büyük borsaları ve finans şirketleriyle birlikte çalışan Chainlink’in tokeni LINK Coin ne durumda? SoSoValue verilerine göre LINK Coin ETF’leri dünkü NYSE müjdesine rağmen giriş görmedi. 15 Ocak günü yaklaşık yarım milyon dolarlık giriş gören LINK Coin bugüne kadar sadece 66 milyon dolarlık kümülatif net girişe ulaşabildi. Şimdilik 2 ETF var ve Bitwise’ın ETF’i neredeyse pasif durumdayken Grayscale’in GLKN’i yaklaşık 64 milyon dolarlık giriş çekti.

LINK Coin fiyatı BTC düşüşü sebebiyle 12 dolarlık desteğe ulaşmak üzere ve AB-ABD gerilimi sürdüğü sürece bu zayıflık devam edecek gibi görünüyor. Olası aşırı satışlarda 8,1 dolara uzanan dip testleri görebiliriz.